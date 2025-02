Muzikant Gerry Arling (63) overleden

Foto: Tuppus via Wikimedia Commons (CC 3.0 Unported)

Muzikant Gerry Arling is op 63-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1983 maakte de geboren Drent naam in het pop- en jazzcircuit in en rond Groningen.

Arlings broer Harry maakte het overlijden vrijdagochtend bekend op zijn Facebook-pagina.

Arling, geboren in Emmen, groeide op in Emmer-Compascuum en studeerde Lichte Muziek (Jazz) in Hilversum. Begin jaren tachtig maakte Arling naam als basgitarist in veel lokale bands in Groningen, vaak samen met zijn broer Harry op drums.

Arling speelde in diverse bands, zoals Chief Inspectors of Noise, AA & The Doctors, Human Electrics, State of Soul, Bastards of the Universe en Combo Stamp. In de jaren 90 richtte hij met Richard Cameron het duo Arling & Cameron op, waarin ze elektronische jazz-rock combineerden met pop en loungemuziek. Ze toerden wereldwijd en wonnen in 2000 de Popprijs.

Naast zijn muziekcarrière ontwikkelde Arling vanaf 2003 met zijn broer muzikale theatervoorstellingen, waaronder Gerry en Harry’s Groots Opgezette Multimedia Spektakel Show, De Astronaute en de Ster en Het Mooiste Geluid. In de muzikale kindervoorstelling De Astronaute en de Ster deelden broer Harry Arling en Nynke Heeg het spel op het toneel, met daarnaast geanimeerde karakters geprojecteerd op een groot scherm. De karakterstemmen werden ingesproken door o.a. Bert Visscher, Meindert Talma, Mads Wittermans en Arno van der Heyden.