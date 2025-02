‘Mo Allach wordt mogelijk technisch directeur bij FC Groningen’

Foto via RKC Waalwijk

Het zou goed kunnen dat oud-voetballer Mohammed ‘Mo’ Allach (51) de nieuw technisch directeur wordt van FC Groningen. Verschillende media melden dat Allach, die dinsdag zelf bekend maakte te stoppen als technisch voorman bij RKC Waalwijk, komend seizoen aan de slag gaat in Stad.

Allach liet dinsdagmiddag via RKC weten aan te blijven tot het einde van dit seizoen. “Maar ik heb voor mezelf besloten na vijf jaar de balans op te maken”, aldus Allach.

De overstap naar Groningen zou voor Allach niet vreemd zijn. In Waalwijk werkte de voormalige verdediger drie jaar lang samen met Frank van Mosselveld, die nu de scepter zwaait bij FC Groningen. Ook als speler was Allach actief voor FC Groningen. Tussen 2000 en 2002 stond de verdediger 69 keer op het veld voor de Groningse club.

FC Groningen was al enige tijd op zoek naar een nieuwe technisch manager. Art Langeler is zich weer volledig gaan richten op zijn rol als manager Voetbal en Opleiding. Directeur Van Mosselveld was tijdens het wintertransferwindow daarom zelf aanspreekpunt voor het technische beleid bij FC Groningen.