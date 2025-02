Minister Sophie Hermans bezoekt Marne Mosterd

Foto: Ruben Feiken

Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan de fabriek van Marne Mosterd. Dit om te praten wat het bedrijf doet aan verduurzaming en de problemen waar het bedrijf tegen aanloopt op het gebied drukte op het elektriciteitsnet.

De minister werd eerst bijgepraat over de geschiedenis van de Marne en wat het bedrijf allemaal doet op het gebied van duurzaamheid. Daarna kreeg ze een rondleiding door de fabriek. ”Ik zie hier een ondernemer die al heel veel doet aan het verduurzamen van zijn bedrijf en graag wil uitbreiden, maar dit niet kan doen door het te kort op het stroomnetwerk. Ik voel nu nog meer de behoefte om dit probleem zo snel mogelijk aan te pakken”, aldus minister Hermans.

Voor de directeur van de fabriek Paul de Vries was het een spannende dag. ”Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet een beetje zenuwachtig was. Ik heb het idee dat de minister een duidelijk beeld heeft gekregen van de problemen waar wij tegen aanlopen en heb ook het idee gekregen dat ze het probleem serieus neemt.”, aldus de Vries.

Eerder op de dag bracht de minister nog een bezoek aan de Brederoschool in de Wijert. Deze spraken in november op de Nationale Klimaattop in Bussum. Een leerlingen van de school won daar de prijs voor de beste speech, echter was de minister hier alleen bij via een videoverbinding door ziekte. Ze deed toen de belofte om de school te komen bezoeken.