Meerdere inbraken in schuurtjes onder flats Vinkhuizen, oproep om extra alert te zijn

Bij een inbraak aan de Ommelandenflat ontstond er flinke schade aan een deur. Foto: ingezonden

In meerdere schuurtjes onder flats in de wijk Vinkhuizen is de afgelopen weken ingebroken. Vanuit Wijknieuws Vinkhuizen worden bewoners opgeroepen om extra alert te zijn.

Voor zover bekend gaat het tot nu toe om drie inbraken die in de Parelflat plaatsvonden. Vorige week zondag kwam de eerste inbraak aan het licht. Een bewoner gaf aan dat er een aanzienlijke hoeveelheid machines en gereedschap waren verdwenen uit zijn schuurtje. Vrijdag meldde een echtpaar dat bij een inbraak bij hun twee elektrische fietsen, met een nieuwwaarde van 4.400 euro, zijn buit gemaakt. Eerder vond er in de flat ook een inbraak plaats.

“Geen sprake van braaksporen”

“Het is niet precies duidelijk hoe de inbraken zijn gepleegd”, laat Wijknieuws Vinkhuizen weten. “Opvallend is wel dat in alle drie de gevallen geen sprake was van braaksporen aan de desbetreffende schuurdeuren. Er was alleen wat lichte schade aan de centrale toegangsdeur. Dit betekent dat er twee opties zijn. Of er is gebruik gemaakt van een loper of men kon binnenkomen via een openstaand raam in één van de schuren onder de flat.”

Ommelandenflat

Ook elders in de wijk vonden recent inbraken plaats. “In de Ommelandenflat aan de Goudlaan is eveneens ingebroken in een schuur onder de flat. De centrale toegangsdeur is onbeschadigd gebleven. Wel is op een foto te zien dat de deur naar het schuurtje met grof geweld is ingetrapt. Een deel van de deur hangt nog in het kozijn, het andere deel ligt op de grond. Bij deze inbraak is een elektrische fiets van 1.600 euro uit de schuur gestolen.” Daarnaast is er ingebroken in BSV De Apenkooi aan de Zilverlaan. Bij deze inbraak is er schade in het pand ontstaan.

Naar alle waarschijnlijkheid vinden de inbraken voornamelijk ’s nachts plaats. “Wij roepen bewoners op om extra alert te zijn. Ziet u een verdachte situatie en vertrouwt u het niet? Bel dan de politie op 0900-8844 of bel 112 bij een heterdaad.”