Meerdere dode vogels aangetroffen, Het Groninger Landschap vermoedt vogelgriep

Foto: MPF - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11190322

Op meerdere plekken in Groningen zijn de afgelopen dagen dode en verzwakte vogels aangetroffen. Natuurorganisatie Het Groninger Landschap roept op om waakzaam te zijn.

Dode vogels werden onder andere aangetroffen in het Hunzedal maar ook in het Lauwersmeergebied en langs de Waddenkust. “Het vermoeden is dat vogelgriep de oorzaak is. Deze ziekte is zeer besmettelijk en vaak dodelijk voor watervogels”, laat Het Groninger Landschap weten. Mensen die met hun hond in natuurgebieden wandelen, wordt gevraagd om hun huisdier aan te lijnen. “Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben. Daarnaast roepen we mensen ook op om geen zieke en dode vogels aan te raken en om uit de buurt te blijven van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Tot slot: blijf op de paden. Probeer zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Hiermee voorkom je verstoring van watervogels en verklein je de kans op verspreiding van het virus.”

Eerder deze week werd er op een pluimveebedrijf in Idsegahuizum in de gemeente Súdwest-Fryslân vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 25.000 dieren zijn geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. In een straal van tien kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Vogelgriep heeft de afgelopen jaren veel slachtoffers gemaakt. Het virus, waarbij de huidige variant in de jaren negentig in een commerciële ganzenhouderij in China ontstond, en in 2005 oversprong naar wilde vogels, treft met name watervogels zoals eenden, ganzen en zwanen. Sinds het voorjaar van 2022 zijn in ons land ook veel grote sterns, visdiefjes en ooievaars slachtoffer geworden.

Mensen die tijdens hun wandelingen meerdere dode vogels tegenkomen, kunnen dit melden bij Dutch Wildlife Health Centre via het online formulier op dwhc.nl/meldingsformulier of telefonisch via 030 – 253 79 25.