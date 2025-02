Meer WW-uitkeringen en toch personeelskrapte

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen is in Groningen in de eerste maand van het jaar gestegen, net als de maanden ervoor. Toch hebben werkgevers nog steeds moeite om nieuw personeel te werven.

Uit onderzoek van UWV blijkt dat 6 op de 10 werkgevers last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van alle vacatures is moeilijk vervulbaar. Dat geldt vooral voor de sectoren zorg & welzijn, onderwijs en detailhandel.

Werkgevers die personeelskrapte ervaren zetten vooral in op het behoud van hun personeel. Ook verrichten zij extra inspanningen bij het vinden van nieuw personeel, zo passen zij soms de functie-eisen aan. Verder zorgen zij er steeds meer voor dat hun medewerkers breed inzetbaar zijn.

Het aantal WW-uitkeringen nam in januari met 9,3 procent toe, vergeleken met de maand ervoor. Het afgelopen jaar nam de hoeveelheid uitkeringen met 7,2 procent toe. Naast de kwakkelende economie speelt ook het seizoen een rol. Er is dan minder werk in onder meer de bouw, horeca en landbouw.