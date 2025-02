Onderzoek: meer mensen psychische problemen door aardbevingsproblematiek

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het aantal mensen met psychische problemen door aardbevingen, versterking en schadeherstel neemt toe, aldus Tom Postmes, hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Uit zijn nieuwe onderzoek concludeert hij dat deze bewoners een hoger risico lopen op een angststoornis of depressie.

Een lichtpuntje uit het onderzoek is dat het percentage bewoners met problemen licht afneemt. Gemiddeld gezien gaat het dus iets beter. Tegelijkertijd is het totaal aantal bewoners dat te maken krijgt met versterking en schade meer dan verdubbeld sinds 2016, dat zijn er nu 170.000. Daardoor is het totaal aantal Groningers dat in de problemen komt, toch toegenomen.

Onderzoek

Postmes deed op verzoek van de provincie en de aardbevingsgemeenten, waaronder de gemeente Groningen, onderzoek naar de risico’s voor bewoners, onder meer voor hun ervaren veiligheid, gezondheid en vertrouwen in de overheid. Daarbij vergelijkt hij de GGD gezondheidsmonitor van 2016, 2020 en 2022.

De hoogleraar verwacht dat tussen de 7.100 en 13.000 Groningers psychisch leiden door de problematiek. Het aantal mensen met een hoog risico op angststoornis of depressie ligt tussen de 4.100 en 6.800. Postmes vreest dat deze groep nauwelijks medische zorg ontvangt, omdat de bewoners zelden met hun klachten naar de huisarts gaan.

Aantallen nog hoger

De daadwerkelijke aantallen van getroffen bewoners ligt volgens de onderzoekers vermoedelijk nog hoger. Dat doordat door verschillende dingen. Ten eerste hebben er geen kinderen meegedaan aan het gezondheidsonderzoek van de GGD. Ten tweede zijn de ervaringen van bewoners van Noord-Drenthe niet meegenomen in het onderzoek, terwijl zij ook te maken hebben met schade en herstel.

Postmes verwacht, in het meest gunstige scenario, dat het aantal mensen met psychische klachten door gaswinningsproblematiek, nog minstens vijf à tien jaar hoog zal blijven. In minder gunstige scenario’s, bijvoorbeeld bij zware bevingen in de toekomst, vrezen de onderzoekers een grotere toename.

Nauwelijks aandacht

De conclusie van het onderzoek is dat Nij Begun meer aandacht moet besteden aan psychische zorg voor de getroffen bewoners. Volgens Postmes is er veel aandacht voor preventie, hulp en ondersteuning, maar focus voor medische zorg ontbreekt.