Meer Bomen Nu redt jonge bomen door ze weg te geven: “Vandaag 1.400 bomen uitgedeeld”

Meer Bomen Nu heeft zaterdag op het Westpark zo’n 1.400 bomen uitgedeeld. Greta van Dijk van de organisatie spreekt van een succesvolle dag.

Hoi Greta! Kun je uitleggen waarom het succesvol was?

“Van tevoren konden mensen zich via onze website aanmelden. Dat leverde 35 aanmeldingen op. Negentig procent van hen kwam vandaag ook daadwerkelijk opdagen. Dat is een groot aantal, waar we heel blij mee zijn. In totaal hebben we zo’n 1.400 bomen uitgedeeld. Deze zijn door de mensen meegenomen, waarbij ze deze in hun eigen tuin of op hun land, kunnen plaatsen.”

Om een goede basis neer te zetten: Meer Bomen Nu. Wat is dat precies?

“Wat wij doen is jonge zaailingen uitscheppen, deze in een hub op te slaan en op uitdeeldagen gratis weg te geven aan mensen die de bomen kunnen gebruiken. We werken met vrijwilligers waarbij we samenwerken met de groenbeheerders van de gemeente. Voor je beeld: elke boom maakt jaarlijkse honderden zaailingen. De meeste hiervan overleven het niet. Om deze bomen te redden gaan wij met vrijwilligers naar de plekken die door de gemeente zijn aangewezen. Behalve in Groningen zijn we ook in andere delen van het land actief. Sinds 2020 hebben we meer dan twee miljoen bomen en struiken verplant, waarmee we het land al flink hebben kunnen vergroenen.”

Je hebt het over vrijwilligers. Hoe werkt dat precies?

“In de gemeente Groningen halen we onder andere zaailingen weg uit park Groenestein, het Sterrebos maar ook uit het Le Roy-gebied in Lewenborg. Veel van deze locaties hebben werkgroepen, die het gebied onderhouden, waar we bij aansluiten. Maar er zijn ook locaties die dat niet hebben. In Ten Boer bijvoorbeeld. Via onze website kunnen mensen zich aanmelden als vrijwilliger. Als we in een gebied aan het werk gaan, benaderen we van tevoren deze mensen. Dat werkt op zich goed, hoewel we nog wel meer vrijwilligers zouden kunnen gebruiken. Mensen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via onze website.”

Van jong tot oud is welkom?

“Nou, dat is wel een mooie vraag. Want wij werken ook samen met het onderwijs. Met groepen 8 van de basisschool en vmbo-scholen bijvoorbeeld. Een schoolklas, of een groep leerlingen, loopt een bliksemstage bij ons, waarbij ze ons helpen om jonge zaailingen uit te graven. Dat is ontzettend leuk. Vooral omdat we zien dat het tot veel enthousiasme leidt. Onlangs waren er leerlingen die vertelden dat ze het prachtig vonden, ook omdat ze helemaal tot rust kwamen. En het is natuurlijk ook belangrijk om jonge mensen hier bewust van te maken.”

Nu groeit en bloeit er van alles in onze gemeente. Over welke zaailingen hebben we het zoal?

“Het gaat uitsluitend om inheemse planten. Exoten willen we niet hebben. Exoten zijn bomen die hier niet horen. Ze passen niet in ons klimaat of zijn geen verrijking voor de ecologische structuur. Qua bomen moet je denken aan esdoorns. Daar hadden we er vandaag heel veel van. Maar ook essen, hulsten, Spaanse aken, meidoorn, zwarte elzen, kornoelje en boswilgen.”

Mensen kunnen zich dus voor zo’n uitdeeldag aanmelden. En dan krijgen ze de zaailingen mee?

“Precies dat. Er was vandaag bijvoorbeeld iemand die vertelde een groot stuk land te hebben. Voorheen stonden daar paarden op. De paarden waren weggedaan, en de eigenaar wilde het nu vergroenen. Hij was met het plan gekomen om twintig boompjes op te halen, maar is met 120 naar huis gegaan. Dat is fantastisch. Meestal gaat het overigens om kleinere aantallen. Maar dit is ook zeker mogelijk. Waarbij wel gezegd moet worden dat als mensen grote aantallen willen hebben, ze het beste even contact met ons op kunnen nemen, zodat we dit goed kunnen regelen.”

Wanneer vindt de volgende uitdeeldag plaats?

“Dat is op 1 maart. Dat is opnieuw op Westpark. Meer informatie, en ook andere evenementen die we organiseren, vind je op onze website.”