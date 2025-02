Medewerkers RUG gaan op 18 maart staken tegen miljoenenbezuiniging

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Op dinsdag 18 maart leggen medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het werk neer. Ze staken tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op universiteiten.



De RUG is de achtste universiteit die meedoet aan de landelijke estafettestaking. Daardoor valt de staking bij de universiteit in Stad waarschijnlijk samen met de dag waarop de Eerste Kamer stemt over de begroting van 2026. Een week eerder begint de staking in Leiden, gevolgd door Utrecht, Nijmegen en Amsterdam (UvA). Na Groningen volgen Maastricht, de VU in Amsterdam en Tilburg.

Hoe de stakingsdag in Groningen eruit gaat zien, is volgens de UKrant nog niet bekend. Er wordt gedacht aan een start per faculteit in de ochtend, gevolgd door een centrale bijeenkomst in de stad. Of het bestuur van de RUG de staking steunt, is nog niet duidelijk. Het bestuur gaf aan tegen de bezuinigingen te zijn, maar benadrukte ook dat onderwijs en onderzoek door moeten kunnen gaan.