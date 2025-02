Markante Kees van ‘het zwaaihuis’ in Beijum overleden

Kees Haring uit Beijum is afgelopen maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Kees was een bekende verschijning in de wijk. Zo stond zijn woning aan de Edzemaheerd bekend als ‘het zwaaihuis’. Dat meldt Beijum Nieuws.

Een bordje, met daarop de tekst ‘het zwaaihuis’, werd in 2022 bij de woning geplaatst. Sindsdien werd er regelmatig gezwaaid naar Kees die op zomerse dagen graag vertoefde op zijn terras. Vorig jaar haalde Kees de media vanwege een crowdfundingsactie. Zo’n drie jaar geleden werd er bij hem ingebroken, waarbij onder andere een saxofoon en accordeon buit werden gemaakt. Bij de politie werd aangifte gedaan van de diefstal, maar na twee jaar waren de instrumenten nog steeds verdwenen. Om Kees toch weer muziek te kunnen laten maken werd een crowdfundingsactie gestart die binnen twee dagen succesvol was. Ondertussen had zich een muziekwinkel uit Leek gemeld die een tweedehands accordeon klaar had staan.

Ook tijdens zijn werkzame leven was Kees al een bekende verschijning. Zo heeft hij 37 jaar, tot 2009, de post bezorgd. Ook dat ging niet onopgemerkt voorbij, want regelmatig koos hij er voor om verkleed als Kerstman of als Piet langs de deuren te gaan. “Kees gaf kleur aan de wijk. Altijd een glimlach. Het leven was soms best ingewikkeld voor hem, maar hij liet dat nooit blijken”, laat een inwoonster, die dichtbij Kees stond, aan Beijum Nieuws weten.