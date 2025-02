Mariska Sloot per direct weg als raadslid

Mariska Sloot stopt per direct als raadslid van de Stadspartij 100% voor Groningen. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Sloot, woonachtig in Haren, wil niet veel kwijt over de redenen waarom ze de partij verlaat. Ze vertrekt vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze was destijds oprichter van de partij Gezond Verstand Haren en was ook enige tijd wethouder in deze voormalige gemeente.

Na de fusie met Groningen en Ten Boer kreeg Sloot een zetel voor de Stadspartij in de nieuwe gemeente, maar ze vertrok enige tijd later. In 2021 keerde ze terug in de gemeenteraad, ditmaal voor de Stadspartij 100% voor Groningen.

Fractievoorzitter Yaneth Menger zegt dat het vertrek van Sloot voor haar als een vervelende verrassing komt. “Maar persoonlijke redenen zijn belangrijker dan politieke redenen.” Het is nog niet bekend wie haar gaat opvolgen in de gemeenteraad. “Dat wordt besloten na intern overleg, maar dat kan nog wel ruim een maand duren,” aldus Menger.