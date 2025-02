Man uit Groningen verdacht vanwege meerdere drugsdumpingen in Westerkwartier

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdagavond een 25-jarige man uit Groningen opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vier drugsafvaldumpingen in de gemeente Westerkwartier.

Deze dumpingen vonden vorig jaar plaats in Enumatil, Den Horn en Oostwold in de periode van 7 januari tot en met 9 november. De eerste dumping vond plaats aan de Kerkeweg in Enumatil. “Wij troffen op deze locatie meerdere jerrycans aan, gevuld met een onbekende vloeistof, waarbij onderzoek uitwees dat het om drugsafval ging”, vertelt de politie.

Een dag later werd er door een voorbijgangers drugsafval aangetroffen aan het Hoendiep in Den Horn. “Daar werden naast jerrycans ook een centrifuge gevonden. Aan de Hoofdstraat in Oostwold werd twee maanden later weer een dumping ontdekt. Deze dumping bestond uit jerrycans met een donkere vloeistof en twee centrifuges. Op zaterdag 9 november was het weer raak. Dit keer opnieuw in Enumatil. Daar stonden jerrycans gevuld met vloeistoffen op de weg en er lag een groot blauw vat in de sloot. Rondom de jerrycans was ook een zoete chemische geur te ruiken. Een typische geur die te ruiken is bij de productie van synthetische drugs en drugsafval.” Het drugsafval is door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Dit loopt echter flink in de papieren. De politie schat de kosten op zo’n 35.000 euro.

“We kwamen de 25-jarige verdachte uit Groningen op het spoor na verschillende (anonieme) meldingen en informatie naar aanleiding van een getuigenoproep.” De politie is nog op zoek naar informatie over voertuigen die mogelijk zijn gebruikt bij de dumpingen. “Getuigen zeggen bijvoorbeeld bij de dumping in Enumatil op zaterdag 9 november een zwarte bestelbus te hebben gezien. Heeft u meer informatie over de bovengenoemde dumpingen? Heeft u informatie over voertuigen die mogelijk bij de dumpingen waren betrokken? Of heeft u een vermoeden dat iemand in uw omgeving daarbij betrokken was en heeft de politie nog niet met u gesproken? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of neem anoniem contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.”