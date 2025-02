Man (54) die vluchtte van grenscontrole bij Bad Nieuweschans komt uit Stad

Foto: Tobias Nordhausen via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

De 54-jarige man die donderdag op de vlucht sloeg na een paspoortcontrole bij de grensovergang tussen Bad Nieuweschans en Bunde komt uit de stad Groningen.

Dat meldt DvhN vrijdagochtend. De man werd donderdagmiddag gecontroleerd door de Duitse politie. Toen hij zijn autoraam niet wilde openen, sloeg een agent het raam in. De situatie escaleerde snel, waarna de Groninger in paniek wegreed. Vervolgens schoten agenten meerdere keren op zijn auto.

De vlucht eindigde op de A31 bij Lathen, waar spijkermatten werden gebruikt om de auto tot stilstand te brengen. De man werd daarna zonder geweld aangehouden. De man zou een bekende zijn van de Nederlandse politie, maar met alleen kleinere vergrijpen achter zijn naam en hij werd dan ook niet gezocht.

Het openbaar ministerie van Nedersaksen is een onderzoek gestart naar het incident, waarbij ook gekeken wordt naar het handelen van de Duitse politieagenten bij het incident. De openbaar aanklager stelt dat de Groninger in paniek raakte nadat er een groep agenten om zijn auto stond, met wapens in de aanslag.