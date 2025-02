Machinist vraagt reizigers om te verplaatsen: ‘Het voorste treinstel is te zwaar’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Reizigers in de trein van Groningen naar Leeuwarden krijgen maandagochtend iets na acht uur een bijzonder verzoek van de machinist. Volgens de Leeuwarder Courant was een deel van de trein te zwaar en werd reizigers gevraagd zich naar een andere coupé te verplaatsen.

“Beste reizigers, het voorste treinstel is te zwaar. Willen mensen zich verplaatsen naar het achterste deel? Anders kunnen we niet harder dan 60 kilometer per uur”, klinkt het door de luidsprekers van de Arriva-trein. Te weinig reizigers geven gehoor aan de oproep en dus vervolgt de trein haar rit met een slakkentempo.

Te zwaar voor het spoor

Een woordvoerder van Arriva legt aan de Leeuwarder Courant uit waarom die maatregel werd genomen: Als de deuren sluiten, meten sensoren het gewicht van de trein. Dat gewicht wordt gecombineerd met de stabiliteit van het spoor waar de trein op dat moment op rijdt. In dit geval was het gewicht van de trein in het voorste treinstel te zwaar voor het spoor. Daarom kreeg de machinist de instructie om vaart te minderen.

10 minuten vertraging

De vertraging blijft maandagochtend beperkt tot 10 minuten. Bij de eerstvolgende stop na de oproep, in Zuidhorn, verplaatsen genoeg reizigers zich naar de achterste coupés. De machinist laat weten dat de trein weer op gebruikelijk gewicht is en haar rit met het gebruikelijke tempo kan vervolgen.