‘Maandag veel zon, later in de week oplopende temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

De winter kwam te voet en vertrekt te paard. Waar het de komende dagen nog koud is, krijgen we vanaf donderdag te maken met een temperatuursprong waarbij warme lucht de koudte uit het land verdrijft. Het wordt dan direct een flink stuk warmer.

Maandag krijgt de zon alle ruimte. In de ochtend is het nog koud en vriest het enkele graden. In de middag wordt bij een zwakke oostenwind een maximumtemperatuur van 2 graden bereikt. Aan het eind van de middag is er wellicht wat bewolking mogelijk. In de nacht van maandag op dinsdag is het opnieuw helder. De minimumtemperatuur komt rond de -5 of -6 graden te liggen.

Op dinsdag is er opnieuw veel zon. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het dan 1 of 2 graden. In de nacht naar woensdag volgt er dan nog een keer een heldere nacht waarbij het 4 graden gaat vriezen. Woensdag volgt er een weersomslag. In de ochtend is er nog zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. De wind draait naar het zuidwesten en de maximumtemperatuur komt dan rond de 5 graden te liggen. Op donderdag overheerst de bewolking, nemen de regenkansen toe en wordt het 7 graden. Daarna lijkt het wisselvallig te blijven, met kans op buien en temperaturen die schommelen rond de 10 graden.