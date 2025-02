“Maandag veel bewolking en af en toe regen, ook komende dagen niet droog”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het soepkippenweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het in de nieuwe werkweek overwegend grijs en valt er geregeld regen.

“Maandag is er veel bewolking en valt er af en toe regen”, vertelt Kamphuis. “Regen valt er met name in de vroege ochtend en in de middag. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 11 graden. In de avond zijn er opklaringen. In de nacht naar dinsdag ligt de minimumtemperatuur rond de 7 graden. Dinsdag is het overwegend bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Het wordt 11 graden bij een zwakke westelijke wind. windkracht 2.”

“Woensdag verloopt grotendeels droog en met flinke opklaringen wordt het 10 graden. Donderdag vallen er enkele buien en wordt het wederom 9 of 10 graden. Ondertussen is de vraag wat we in het weekend kunnen verwachten. Wordt het droog en kouder? Of krijgen we ook dan te maken met regen? Meer daarover lees je op mijn weerpagina.”