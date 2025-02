“Maandag opklaringen, komende dagen droog en zachter”

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur loopt de komende dagen op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op woensdag 9 graden worden waarbij het droog zal blijven.

“Maandag zijn er in sommige gebieden opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 2 of 3 graden. Er waait een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten windkracht 2 tot 3. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en is er lichte vorst, -2 tot -4 graden. Dinsdag wordt het 5 graden. Er zijn wolkenvelden met in de loop van de dag een paar opklaringen. Neerslag valt er niet. In de nacht naar woensdag temperaturen iets boven het vriespunt.”

“Woensdag blijft het droog en wordt het met geregeld zon 8 of 9 graden een stuk zachter. In de nacht naar donderdag verdwijnt de nachtvorst. Donderdag blijft het zacht met 9 graden en ook dan is het droog en schijnt de zon af en toe. In de nacht naar vrijdag draait de wind naar het noordoosten en keert de nachtvorst terug. Vrijdag blijft het wederom droog en ook dan is de zon geregeld van de partij. Bij rustig weer wordt het 4 graden en vriest het in de nacht licht.”

Wordt het tijdens en na het weekend kouder? Ontwaakt de Russische ‘Beer” na jaren van diepe winterslaap? Meer daarover op de weerpagina.