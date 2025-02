Lycurgus uitstekend van start in BeNeConference

Nova Tech Lycurgus is uitstekend van start gegaan in de BeNeConference, de nieuwe competitie met de beste vier Nederlandse en de beste vier Belgische vollybalteams. De ploeg van coach Mark Lebedew won zaterdagavond in Aalst in drie sets van Lindemans Aalst: 0-3.

Vooral in de eerste set had de thuisploeg geen antwoord op het sterke spel van de Groningers. Die set eindigde met een groot verschil: 13-25. Ook in de tweede set was het verschil groot: 17-25. In de laatste set waren de verschillen klein, maar ook die set werd door Lycurgus gewonnen: 23-25.