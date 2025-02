Lycurgus ten onder tegen Orion in halve finale beker

Nova Tech Lycurgus is slecht van start gegaan in de halve finale van de nationale volleybalbeker. De Groningers verloren dinsdagavond in Martiniplaza met 1-3 van Orion Stars uit Doetinchem.

De eerste set was gelijk al zeer spannend. De gasten kwamen daarin eerst op 15-20, maar vervolgens scoorde Lycurgus 7 punten achter elkaar. De ploeg van coach Mark Lebedew kwam op 24-21, maar drie setpunten waren niet aan de Groningers besteed. Vervolgens pakte Orion het eerste setpunt: 24-26.

Ook in de tweede set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Hierin kreeg Lycurgus twee setpunten, maar net als in de eerste set werden die weggewerkt door de gasten, waarna Orion wederom het eerste setpunt pakte: 25-27. De derde set was daarentegen een eenvoudige prooi voor Lycurgus. Via 19-10 werd het uiteindelijk 25-16. De vierde set ging vrij eenvoudig naar Orion: 20-25.

Lycurgus zal in de returnwedstrijd in Doetinchem, komende zondag, alle zeilen moeten bijzetten. De ploeg moet dan met 0-3 of 1-3 winnen om een beslissende ‘golden set’ af te dwingen, en moet die vervolgens ook nog winnen om de finale te bereiken.