Lycurgus naar halve finale bekerstrijd

Nova Tech Lycurgus heeft de halve finale van de bekercompetitie bereikt. De Groninger volleyballers wonnen zondagmiddag in Martiniplaza in de kwartfinale met 3-1 van Sliedrecht Sport.

De eerste twee sets leken aardig op elkaar, met voortdurend een kleine voorsprong voor de thuisploeg. Die sets eindigden in 25-22 en 25-21. In de derde set was Sliedrecht Sport duidelijk de betere partij en grote delen van de set stonden de gasten met een punt of vijf voor. De set eindigde in 18-25. In de laatste set was Lycurgus weer de bovenliggende partij: 25-22.

In de halve finale staat Lycurgus tegenover Orion Stars uit Doetinchem. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 25 februari en zondag 2 maart.