Luchtruim boven Stad wordt waarschijnlijk oefengebied voor straaljagers

Als het aan Defensie ligt, vliegen er over een paar jaar meer straaljagers boven Groningen. Staatssecretaris Tuinman van Defensie stuurder vrijdag schetsontwerpen van de nieuwe indeling van het luchtruim naar de Tweede Kamer. Daarin wordt het trainingsgebied wat nu al boven de drie noordelijke provincies ligt uitgebreid, waardoor ook de gemeente Groningen onder het trainingsgebied komt te liggen.

De Koninklijke Luchtmacht wil in het noordelijke deel van het Nederlandse beter kunnen trainen met de F-35 gevechtsvliegtuigen. Daarom worden de huidige trainingsgebieden, die in plukken over het land verdeeld lagen, in de toekomst zoveel mogelijk geclusterd. Dat leidt tot minder uitstoot van CO₂, stikstof en overige schadelijke stoffen, zo stelt Defensie, omdat vliegtuigen minder lang in de lucht blijven voor een oefening. Ook kan Defensie door de herziening luchthavens hoger aanvliegen, zodat er minder uitstoot is en minder lawaai in de omgeving.

Voor het noorden betekent dat onder andere dat een ‘plukje’ trainingsgebied boven Emmen bij het grote oefengebied boven Friesland, Groningen en de kop van Drenthe wordt getrokken. Dat betekent dat dit gebied, wat tot nu toe begrensd werd ten westen van onze gemeente, nu ook boven de gemeente Groningen komt te liggen.

De jachtvliegtuigen vliegen door de nieuwe indeling niet vaker erg laag boven Groningen. Het oefengebied geldt voor oefeningen op 1.800 meter of hoger. De herindeling heeft daarnaast niks te maken met het eventueel gebruik van Groningen Airport Eelde door straaljagers van Defensie, waar verzet tegen is. Volgens Defensie heeft de nieuwe indeling onder de 1.800 meter geen invloed op de naderingen en de vertrekroutes van de noordelijke luchthaven. Daarboven vinden waarschijnlijk wel een aantal wijzigingen plaats, die mogelijk effect gaan hebben op de vliegroutes voor burgerluchtvaart.

De plannen zijn nu nog schetsontwerpen. Deze zijn nu aan de Tweede Kamer gestuurd. Een externe commissie gaat daar komend jaar verder meer aan de slag. Begin volgend jaar wordt er in de Tweede Kamer over besloten.