Lois Abbingh verkast van Noorwegen naar Dortmund

Foto: BVB Handball Damen via Facebook

Lois Abbingh (32) vervolgt haar carrière bij Borussia Dortmund. De handbalster uit Groningen tekende vrijdag een contract tot de zomer van 2026 bij de Duitse club.

Abbingh was sinds half januari clubloos, nadat haar Noorse werkgever (Vipers Kristiansand) zich eerder die terugtrok uit de competitie vanwege financiële problemen. De Groningse aanvoerder van het Nederlands handbalteam, is plotseling clubloos. Haar Noorse club, Vipers Kristiansand, is failliet verklaard en heeft zich teruggetrokken uit de competitie en Champions League. Abbingh en haar voormalige teamgenoten, waaronder Nederlandse internationals Merel Freriks en Larissa Nüsser, hadden tot 15 februari de tijd om een nieuwe club te vinden.

Dat kwam voor Dortmund goed uit, schrijft de club over de komst van Abbingh. “Lois brengt enorme ervaring mee”, stelt Yasmin Yusif-Hügle, sportief directeur van de BVB-handbaldames. “Ze heeft jarenlang samengewerkt met onze coach Henk Groener bij het nationale team en kent hier veel speelsters. Ook de Bundesliga is geen onbekend terrein voor haar. De integratie in het team zal daarom soepel verlopen.”

De Bundesliga was Abbingh eerste buitenlandse avontuur: met VfL Oldenburg, waar ze van 2010 tot 2014 actief was, won ze in 2012 de DHB-beker.