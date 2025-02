Live voetbal en waterpolo zaterdag bij OOG SPORT

Zaterdagmiddag van 15.00 tot 18.00 weer live sport bij OOG Sport.

PKC’83 is koploper in 1H en ontvangt nummer vier Blauw Wit’34 uit Leeuwarden, aanvang 14.30 uur. PKC’83 won afgelopen zaterdag de topper bij nummer twee Broekster Boys met 0-4 en is al 13 wedstrijden ongeslagen (11x winst). De voorsprong op de gasten van zaterdag bedraagt 10 punten. Alleen (de nieuwe nummer twee) Be Quick 1887 blijft met zes punten achterstand nog een beetje in het spoor van PKC’83 en die spelen (om 18.00) thuis tegen nummer drie Broekster Boys.

Het zou dus maar zo kunnen dat PKC’83 zaterdag weer verder uitloopt. PKC’83 heeft met 44 goals verreweg de meeste goals voor en alleen Be Quick (11 om 18) heeft minder tegentreffers. Kortom, PKC’83 heerst in 1H. Maar kijken we naar de historie van dit duel op de Kring dan valt op dat PKC geen van de laatste 5 ontmoetingen van de Leeuwarders wist te winnen, 4 nederlagen en een gelijkspel. Op de tweede speeldag won PKC in Leeuwarden echter met 0-3 van Blauw Wit’34. Of het zaterdag ook weer van een leien dakje gaat voor PKC hoort u bij OOG SPORT.

In 3R is The Knickerbockers toe aan een succesje want na twee nederlagen op rij is de titel uit zicht geraakt. De studenten staan op plek vijf met vijf punten achterstand op koploper Zuidlaren. Zaterdag komt het Barcelona van Groningen op bezoek, qua shirt en embleem dan, want voetballend is het bij Loppersum wat minder dan bij de trots van Catalonië. Eén punt en twee plekken boven de streep bivakkerend heeft Loppersum ook genoeg om voor te spelen. Voor The Knickerbockers is het deze week aanhaken of afhaken. Waar TKB zijn laatste twee duels verloor won Loppersum zijn laatste twee, ook nog tegen stadsclubs, TKB is dus gewaarschuwd. Aanvang 14.45.

in 2I is het bijna wekelijks stuivertje wisselen qua koppositie. Gorecht pakte de koppositie vorige week terug en moet die nu zien vast te houden door uit bij SV Bedum de drie punten mee terug naar Haren te nemen. Bedum staat negende en heeft de punten nog hard nodig in de strijd om tweede klasser te blijven. Gorecht won vier van zijn laatste vijf wedstrijden en heeft twee punten meer dan achtervolgers Nieuwleusen en Noordscheschut. Die hebben dit weekend een thuiswedstrijd tegen laagvliegers op het programma staan, al zegt dat soms ook niks. Bedum haalde in 2025 7 punten uit hun eerste drie duels en zullen dus met vertrouwen aan de klus tegen de koploper beginnen. Bedum en Gorecht trappen om 15.00 uur af, dus van dat duel vanaf het begin flitsen.

Daarnaast is er waterpolo, de vrouwen van koploper Trivia ontvangen DraGor uit Drachten. Een blik op de ranglijst doet vermoeden dat Trivia dat zou moeten kunnen winnen, DraGor is hekkensluiter met nul punten en 149 tegentreffers. Trivia heeft, met een wedstrijd minder gespeeld, 3 punten meer dan nummer twee (en stadsgenoot) De Walvisch. Trivia won 11 van haar 12 wedstrijden en schoot al 141 keer raak. Trivia’s keepster hoefde pas 44 keer te vissen. De cijfers van DraGor zijn ongeveer andersom, 45-149. Dit duel begint om 16.00.