LIVE | FC Groningen speelt in Tilburg tegen Willem II

Goedenavond! FC Groningen speelt vanavond een belangrijke uitwedstrijd tegen Willem II. Lukt het de FC na een reeks teleurstellende uitwedstrijden vanavond wel om 3 punten mee te namen naar het Noorden?

Trainer Dick Lukkien was tevreden over het spel van de FC in de gewonnen wedstrijd tegen NEC. Groningen kwam vroeg op een 2-0 voorsprong en leek weinig moeite te hebben met de bezoekers uit Nijmegen. Dat veranderde na een rode kaart voor Thijmen Blokzijl in de tweede helft, maar met de Euroborg als elfde man, een hoop vechtlust, een goede Etienne Vaessen en maar één Nijmeegs doelpunt bleven de punten in Groningen.

Voor Lukkien dus weinig reden om zijn basis elftal te wijzigen. Tika de Jonge, Marco Rente en Dave Kwakman starten ook tegen Willem II. Thom van Bergen en Brynjólfur Willemsson waren twijfelgevallen, maar zijn er gewoon bij. Van Bergen verschijnt zelfs aan de aftrap. Dat geldt ook voor Blokzijl, zijn rode kaart werd maandag geseponeerd. Marvin Peersman, Sven Bouland en Fofin Turay zijn afwezig vanwege een blessure.

Wie ook niet meegereisd is naar Tilburg is Johan Hove, hij rondde deze week een transfer af naar het Zweedse AIK. Daar staat het seizoen op het punt van beginnen en is de transferwindow nog open. Hoewel de Noor tot de wedstrijd tegen NEC een vaste basisplaats had bij de Trots van het Noorden, wordt zijn vertrekt niet als een aderlating gezien. De selectie van de FC zou breed genoeg zijn om het vertrek van Hove op te kunnen vangen.

Dan de tegenstander. De eerste ontmoeting dit seizoen met Willem II was in de eigen Euroborg en werd met 2-0 gewonnen door FC Groningen. Net als FC Groningen, NEC, PEC Zwolle en Heracles heeft Willem II 24 punten en staat het 12e in de Eredivsie. Fortuna, Heerenveen en NAC Breda hebben 26 punten en dus is het dringen op de ranglijst voor een veilig plekje en daarom zullen veel supporters van de FC deze uitwedstrijd als een ‘must-win’ zien. Daar ligt meteen wel een pijnpunt voor de FC. Het voert het lijstje aan met minst succesvolle teams in uitwedstrijden dit seizoen. Met een overwinning komt Groningen 7 punten los te staan van Sparta Rotterdam (dat gisteren verloor van Go Ahead Eagles) én de degradatiestreep.

Lukt het de FC om na vanavond met een beetje lucht de interlandperiode in te gaan? Willem II – FC Groningen is te volgen via dit liveblog vanaf 21:00.

–

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Prins, Blokzijl, Ekdal, Rente; Resink, de Jonge, Seuntjens, Kwakman, Valente; van Bergen

Opstelling Willem II: Didillon; St. Jago, Schouten, Behounek, Tirpan; Bosch, Lambert, Ahmed, Meerveld, Sandra; Vaesen

De scheidsrechter is Bas Nijhuis, de VAR is Jannick van der Laan.