LIVE (2-0) | FC Groningen na halfuur al op 2-0 voorsprong tegen NEC

Goedenavond! Na een 1-0 verlies bij Sparta Rotterdam trapt FC Groningen vanavond om 20:00 af tegen NEC in wederom een volle Euroborg.

Twee weken geleden was de sfeer uitstekend, toen voor het eerst sinds 11 november 2018 in het eigen stadion van sc Heerenveen werd gewonnen. Maar na de met 1-0 verloren uitwedstrijd op het Kasteel in Rotterdam laaide de kritiek weer op en dachten veel mensen wellicht weer terug aan het degratiejaar. Niet heel gek, want vooral de eerste helft tegen Sparta speelde Groningen met te weinig urgentie en wist het geen enkele kans te creëren. Degradatiezorgen zijn er al het hele seizoen, maar door het optreden van het elftal van Lukkien vorige week is ingrijpen onvermijdelijk. En dat is precies wat Lukkien heeft gedaan. Aanvoerer Bacuna, die al weken wisselvallig speelt, de volgens Lukkien in Rotterdam onzichtbare Johan Hove en aanvaller Thijs Oosting mogen de aftrap vanaf de bank bekijken. Zij worden vervangen door Marco Rente (aanvoerder), Tika de Jonge en Dave Kwakman. Ook aanvaller Willemsson is er niet bij, hij raakte vorige week geblesseerd en dat betekent dat Thom van Bergen in spits gaat spelen. Marvin Peersman, Fofin Turay en Sven Bouland zijn er vanwege blessures ook niet bij.

Dan de tegenstander: NEC verloor sinds de winterstop nog niets. Het won in Zwolle van PEC met 0-1, versloeg in eigen stadion Fortuna Sittard met 4-1 en speelde vorige week met 3-3 gelijk tegen PSV. Het team van Rogier Meijer staat 11e met 24 punten. FC Groningen staat 15e met 21 punten. 1 punt boven de degradatiestreep, want Sparta staat 16e, de plek die je naar de nacompetitie stuurt.

Het verschil met NEC is dus niet groot, maar dat het een lastige wedstrijd gaat worden, daar zijn velen het wel over eens. FC Groningen – NEC is vanaf 20:00 te volgen in dit liveblog.

–

’41 Wouter Prins krijgt de bal redelijk onverwachts bij het teruglopen uit het 16-meter gebied van N.E.C. in bezit, hij draait zich om en schiet, maar de bal komt in het zijnet terecht.

’40 Luciano Valente mag doorlopen tot de punt van de 5-meter. Zijn schot is echter te hard en de bal vliegt over het doel de Koeman-tribune in.

’31 DOELPUNT FC Groningen! Luciano Valente geeft de bal prachtig op Thom van Bergen die hem alleen maar binnen hoeft te tikken en dit dan ook keurig doet.

’29 Eerste kans N.E.C. van Sontje Hansen. Zijn schot gaat echter ruim naast het doel van Vaessen.

’23 FC Groningen blijft gevaarlijk en komt regelmatig in het 16-meter gebied van N.E.C.. Hoewel de Groningen een aantal keer dichtbij zijn, levert dat nog geen grote kansen op.

‘2 DOELPUNT FC Groningen! Wouter Prins tikt de corner – genomen door Mats Seuntjens – keurig binnen en zet de FC vroeg op voorsprong in de Euroborg.

‘1 N.E.C. trapt af. De wedstrijd FC Groningen – N.E.C. Nijmegen is begonnen.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Wouter Prins, Thijmen Blokzijl, Hjalmar Ekdal, Marco Rente; Stije Resink, Tika de Jonge, Luciano Valente, Dave Kwakman, Mats Seuntjens; Thom van Bergen.

Opstelling NEC Nijmegen: Robin Hoefs, Brayann Pereira, Philippe Sandler, Ivan Marquez, Mees Hoedemakers, Sontje Hansen, Koki Ogawa, Calvin Verdonk, Sami Quaissa, Vito van Crooij en Dirk Proper.