LIVE (0-0) | FC Groningen bij Sparta op jacht naar punten

Goedemiddag! Na een gelijkspel uit het vuur gesleept te hebben in Almelo afgelopen dinsdag, trapt FC Groningen om 16:45 af in een koud, maar zonnig Kasteel tegen Sparta Rotterdam.

Na een gewonnen Derby van het Noorden en een gelijkspel in Almelo verzamelde Groningen welkome punten. Vandaag jagen de mannen van trainer Dick Lukkien op meer. Dat doen ze in ieder geval zonder Marco Rente (schorsing) en Marvin Peersman, die tijdens de wedstrijd tegen Heracles een breuk in zijn middenvoetsbeentje opliep. Winteraanwinst Hjalmar Ekdal speelt hierdoor zijn eerste minuten in het shirt van FC Groningen. De centrale verdediger wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van het Engelse Burnley.

Ook bij de thuisploeg maken spelers hun eerste minuten. Huurlingen Kristian Hlynsson (Ajax) en Mitchell van Bergen (FC Twente) staan in de basis. Sparta staat met 17 punten op een 16e plaats in de Eredivisie. FC Groningen heeft vier punten meer en staat 14e met 21 punten.

Met ruim 500 meegereisde supporters zit het uitvak van het Kasteel vol. Althans, niet de eerste minuten. De Groningse fans blijven uit onvrede over de verplichte buscombi naar Rotterdam de eerste 4 minuten om de omloop wachten.

Lukt het Groningen om een goed resultaat te behalen in het Kasteel? Het is te lezen in dit liveblog vanaf 16:45.

–

’32 De kansen zijn tot nu toe voor Sparta. Hlynsson kopt de bal net naast het Groningse doel.

’20 Mooie redding van Groningen-keeper Etienne Vaessen, die het eerste Spartaanse schot van Hlynsson keert.

‘4 De 500 meegereisde FC Groningen-supporters nemen hun plekken in. Uit onvrede over de verplichte buscombi hielden ze het uitvak de eerste 4 minuten leeg.

‘1 Sparta trapt af: de bal rolt in het Kasteel

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Bacuna, Ekdal, Blokzijl, Prins; Resink, Hove, Valente, Oosting, Seuntjens; Willumsson.

Opstelling Sparta: Olij; Bakari, Young, Eerdhuijzen, van Aanholt; Clement, Eiting, van Bergen, Hlynsson, Mito; Lauritsen