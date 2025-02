LetterenStipendia gaan dit jaar naar Lilian Anneloes en Tjesse Riemersma

Foto's via Kunstpunt en Noorderbreedte (Marieke Duiven)

Lilian Anneloes en Tjesse Riemersma zijn dit jaar de winnaars van de LetterenStipendia 2025 van de Gemeente Groningen.

Beide schrijvers krijgen 7000 euro voor hun project en 3000 euro voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding.

Met het geld gaat Lilian Anneloes aan de slag met een beeldverhaal dat persoonlijke verhalen koppelt aan maatschappelijke thema’s. De selectiecommissie noemt het werk van Anneloes ‘gedurfd en vernieuwend’: “Haar plannen zijn groot en gedurfd en vragen daarom volgens de selectiecommissie om precisie, zorgvuldige begrenzing en begeleiding om volledig tot hun recht te komen. Daarvoor is tijd en geduld nodig, die hopelijk dankzij dit stipendium gerealiseerd kunnen worden.”

Riemersma wil het gewonnen geld gaan gebruiken voor een serie essays over ecologie en filosofie. De selectiecommissie prijs in eerder werk van Riemersma zijn literaire stijl en intellectuele scherpte: “We zien in Riemersma een kans om iemand te ondersteunen die de potentie heeft om niet alleen zichzelf, maar ook het onderliggende genre te vernieuwen.”

De prijzen worden uitgereikt op 15 februari tijdens literatuurfestival Het Grote Gebeuren in Forum Groningen. De gemeente stelt jaarlijks 20.000 euro beschikbaar om lokaal schrijftalent te ondersteunen. De winnaars werden geselecteerd uit acht inzendingen door een commissie, bestaande uit Louis Stiller (schrijver, journalist, adviseur), Roosje Klap (directeur Noorderlicht, onderzoeker en kunstenaar) en Jantine Wijnja (schrijver en oprichter Stichting Grondwerk). Met de LetterenStipendia willen NOORDWOORD en Gemeente Groningen ervoor zorgen dat Groningse literaire talenten de stap maken van talentvol schrijver tot beginnend professional.