Leerlingen Harens Lyceum komen met mogelijke oplossing voor kabelsabotage in Oostzee

Leerlingen van het technasium van het Harens Lyceum hebben een mogelijke oplossing voor de dreiging rond kabelsabotages in de Oostzee. Volgens Ineke Kleinhesselink van de school werd het idee dit weekend gepresenteerd tijdens een voorronde van de First LEGO League die gehouden werd in Appingedam.

Hoi Ineke! Een oplossing voor een behoorlijk groot probleem…

“De First LEGO League is een wereldwijde wedstrijd die jaarlijks wordt gehouden. Tieners tot en met 15 jaar worden aan de hand van een thema uitgedaagd om een oplossing te bedenken voor een probleem. Dit jaar was het thema de onderwaterwereld. Als school deden we met vijf teams aan deze wedstrijd mee. Eén van de teams had een oplossing bedacht voor de recente kabelsabotages in de Oostzee.”

Die kabelsabotage is een groot probleem. Vanochtend meldde een Russisch bedrijf nog dat een van hun telecomkabels is beschadigd. Eerder vonden er al andere sabotageacties plaats. Het probleem is zo urgent dat marineschepen worden ingezet om de kabels te bewaken…

“De Oostzee is ontzettend groot. Daarom hebben de leerlingen nagedacht over een andere manier om deze kabels en leidingen te beschermen. Ze hebben bedacht om de leidingen te beschermen met reïnforced materiaal. Dat is materiaal dat ook in de bouw wordt gebruikt en als eigenschap heeft dat het erg sterk is. Zelfs als een anker over de zeebodem sleept, zal dit geen gevolgen hebben.”

Ik kan me voorstellen dat de NAVO en de Zweedse en Deense regering zich inmiddels gemeld hebben?

“Nee, nog niet. Maar ze zijn natuurlijk altijd welkom. Wel is het zo dat dit team, dat met deze oplossing kwam, uiteindelijk niet de prijs gewonnen heeft. Een ander team had zich gericht op het koraal in de zeeën, dat door de opwarming onder druk staat. Ze hebben een onderwaterboot gebouwd met sensoren en bewegende armen, waarmee ze onderzoek kunnen doen naar het koraal. Zij scoorden op de wedstrijd de meeste punten en hebben daarmee een ticket bemachtigd voor de volgende ronde, die op 8 maart in Den Bosch plaatsvindt. Daar nemen ze het op tegen teams uit de hele Benelux.”

We hebben het over de First LEGO League. Hoe belangrijk vinden jullie het als school om hier aan deel te nemen?

“Dat is een leuke vraag. Als Harens Lyceum zijn we één van de eerste scholen die een technasium hadden. Toen de First LEGO League in 1998 werd georganiseerd, zijn we eraan gaan deelnemen. Maar op een gegeven moment merkten we dat onze robots en materialen niet meer goed functioneerden. We konden daardoor niet meer met de rest meekomen. Toen zijn we gestopt. Drie jaar geleden hebben we de draad weer opgepakt nadat we een inspirerend artikel over de wedstrijd hadden gelezen. Toen we dat lazen dachten we, alles wat hier staat, dat zijn wij. Daarop hebben we nieuwe materialen aangeschaft.”

Meedoen is ook nodig?

“Toen we niet meededen zijn we als technasium wat ingedut. Even ter verduidelijking: het vmbo is erg praktijkgericht, terwijl havo en vwo vooral theoretisch zijn. Het technasium is bedacht om de theorie die havo- en vwo-leerlingen leren te combineren met praktijk. Dat is precies wat de First LEGO League doet. Tieners worden aan de hand van een thema uitgedaagd om een uitgewerkt idee te bedenken, en dat is fantastisch.”

Op school wordt er dus druk aan projecten gewerkt waarna de presentatie volgt tijdens een voorronde?

“Dat klopt. Je kunt als school deelnemen aan deze wedstrijd, maar je kunt ook individueel meedoen. Wij waren er met vijf teams. Tijdens de voorronde presenteer je je project. Dit gebeurt aan de hand van missies, waarmee je punten kunt verdienen. Er zijn verschillende prijzen te winnen, bijvoorbeeld voor het beste idee en voor de beste samenwerking. Uiteindelijk hebben we vier van de acht prijzen gewonnen. Omdat het team Beta Bricks met de koraalrobot de beste prestatie leverde, gaan zij door naar de volgende ronde in Den Bosch.”

Je klinkt erg enthousiast…

“Zeker weten! Ik ben ontzettend blij. De kinderen hebben hier veel tijd en energie ingestoken en hebben een hele mooie prestatie neergezet. En dat is misschien ook wel het mooie aan dit project. Als we als ‘grote mensen’ een probleem tegenkomen, dan denken we bij oplossingen in gebaande paden. Terwijl jongeren er op een hele frisse manier tegenaan kijken. Dat maakt deze wedstrijd waardevol, en het proces er naar toe uitdagend en leerzaam. En je zult begrijpen dat er onder de leerlingen veel blijdschap is. De busreis terug naar school verliep vrolijk en feestelijk.”

