Kritiek op plannen RUG om Diversity and Inclusion Office te schrappen

Het plan om de Diversity and Inclusion Office op de Rijksuniversiteit Groningen te schrappen, kan op kritiek rekenen vanuit de Universiteitsraad. Dat meldt de Ukrant.

Met het Diversity and Inclusion Office streeft de RUG naar een diverse en inclusieve universiteit waarin iedereen welkom is en zich thuis voelt. Volgens voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur wordt er veel waarde gehecht aan het beleid, maar noopt het financiële huishoudboekje van de universiteit ertoe er kritisch naar te kijken. Voor het kantoor is op dit moment 1,7 fte beschikbaar. Het bestaat uit een chief diversity officer van 0,4, een programmamanager van 0,8 en een communicatiemedewerker van 0,5. Het College van Bestuur denkt echter dat het beleid voortgezet kan worden zonder de programmamanager. Het onderdeel communicatie kan worden ondergebracht bij de overkoepelende communicatieafdeling van de universiteit.

In de toekomst krijgt de chief diversity officer enkel nog de functie van aanjager. Volgens De Vries kan dit omdat het idee inmiddels goed is geland binnen de faculteiten. Toch is er vanuit de raad kritiek. Zo zeggen partijen dat er met weinig middelen veel is bereikt. Om die reden zou er ook gepleit kunnen worden voor uitbreiding van het aantal fte. Daarnaast zijn raadsleden bang dat zonder een programmamanager het onderwerp op een werklijstje van een medewerker gaat belanden, terwijl sommige faculteiten op dit gebied nog heel weinig doen.

De Vries zegt nog eens goed naar de argumenten te willen kijken, waarbij hij nogmaals de financiële grenzen aanhaalt.