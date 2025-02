Krakers Waterskaap vertrekken maandag definitief na nieuwe uitspraak

Foto: Lars Faber

De krakers van het pand Waterskaap bij Hoogkerk gaan het pand maandag verlaten. Ze hadden een procedure gestart om een hoger beroep tegen de ontruiming aan te spannen, maar die werd vrijdag door de rechtbank afgewezen.

De krakers mogen van de rechtbank nog wel in hoger beroep gaan, maar het vonnis van vorige week, ontruiming, blijft staan. “Belachelijk”, oordeelt kraker Jan. “Het ging niet om de inhoud, maar puur of we een hoger beroep konden aantekenen. Ik vind het super zonde. Ik heb geen vertrouwen in de rechtspraak meer”.

Cultuur

Het voormalige pand van de waterzuivering van Waterschap Noorderzijlvest werd in september 2023 gekraakt. Er werd niet alleen gewoond, maar men organiseerde ook allerlei culturele activiteiten. Zo is er een podium voor bands.

Noorderzijlvest vond de aanwezigheid van de krakers onwenselijk en noemde de situatie onveilig. Het waterschap wil het gebouw dan ook slopen.

Geding

Omdat de krakers niet uit zichzelf wilden vertrekken spande het waterschap een kort geding aan dat de krakers vorige week verloren. Ze moesten binnen zes dagen het pand uit, maar dat werd door Noorderzijlvest verlengd tot aanstaande maandag.

“We gaan ons best doen maandag alles netjes achter te laten”, aldus kraker Jan. “Jammer, we hadden gehoopt nog een deal te kunnen maken. Het is nog onduidelijk wat we nu gaan doen”.

Opslagplaats

“We streven ook naar een nette overdracht”, aldus Géanne Kremer van Noorderzijlvest. “We zijn blij dat de sloop nu kan starten”. Als Noorderzijlvest het pand heeft gesloopt, wordt het een opslagplaats voor materialen, omdat de werkplaats van het waterschap in Onderdendam wordt gerenoveerd.