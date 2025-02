Krakers Waterskaap in Hoogkerk moeten pand binnen zes dagen verlaten

Foto: Joris van Tweel

De krakers van de voormalige waterzuivering aan de Zuiderweg in Hoogkerk moeten voor woensdag vertrekken. Ze hebben het kort geding, dat Waterschap Noorderzijlvest tegen hen aanspande, verloren.

De rechtbank in Groningen heeft donderdag bepaald dat het gebouw ontruimd moet worden. De krakers moeten in de loop van volgende week vertrekken en daarna zal de sloop van het pand snel beginnen.

Woonruimte en culturele ontmoetingsplek

De krakers vestigden zich in het pand in september 2023. Ze hebben het gebouw ingericht als woonruimte en culturele ontmoetingsplek, met onder andere een podium voor optredens en een houtkachel. Het waterschap, eigenaar van het pand, was daar niet blij mee. Ze vonden de situatie onwenselijk en onveilig en wilden het pand slopen.

Petitie

De krakers wilden niet vertrekken en startten een petitie. OOG maakte hier eerder een video-item over. De bewoners verzamelden ruim 1200 handtekening en overhandigde deze aan het waterschap. Het waterschap ging hier niet in mee en spande een kort geding aan.