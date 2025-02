KoopGarant moet koopwoningen betaalbaarder maken

Met de invoering van de regeling ‘KoopGarant’ wil het gemeentebestuur betaalbare koopwoningen toegankelijker maken voor meer inwoners.

Met de invoering van KoopGarant kunnen starters en mensen met een middeninkomen een woning kopen tegen een lagere prijs. KoopGarant is een regeling waarbij kopers een woning kunnen kopen onder de marktwaarde. Het is volgens de gemeente een van de middelen om 2.500 extra sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren.

Wanneer de koper besluit te verhuizen, koopt de gemeente de woning terug. De terugkoopprijs bestaat uit het oorspronkelijke aankoopbedrag plus of min een deel van de waardestijging of -daling van de woning. De koperskorting wordt hierbij verrekend.

Er zijn wel voorwaarden: het (gezamenlijk) inkopen van de koper mag niet hoger zijn dan de vastgestelde grenzen. Verhuur van de woning is niet toegestaan, en belangstellenden moeten zich inschrijven bij de start van de verkoop van een project. Bij grote interesse wordt er geloot.

Het gemeentebestuur gaat KoopGarant toepassen op nieuwbouwwoningen, onder meer in Meerstad, De Suikerzijde, Stadshavens en De Nieuwe Held.