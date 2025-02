Komende dagen mogelijk enkele centimeters sneeuw: “Dooien doet het nauwelijks”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende dagen krijgen we naar alle waarschijnlijkheid te maken met sneeuw. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt dit veroorzaakt door een hoogtestoring die dit weekend boven België is ontstaan.

Hoi Johan! Je voorspelt sneeuw voor de komende dagen. Hoe zit dat precies?

“De afgelopen dagen is er een hogedrukgebied vanaf de Azoren naar Scandinavië getrokken. Daar is het samengekomen met een Russisch hogedrukgebied. Dat is best bijzonder, omdat het Azorengebied een heel andere luchtsoort met zich meebrengt dan het Russische hoog. Het Russische hoog bevat droge en koude lucht, terwijl de Azoren zachte en vochtige lucht aanvoeren.”

Kun je het vergelijken met een puzzel die niet helemaal goed past?

“Zo zou je het kunnen zeggen. Als het hogedrukgebied vanaf Groenland of IJsland was gekomen en boven Scandinavië verbinding had gezocht met het Russische hoog, dan was er sprake geweest van twee dezelfde luchtsoorten. In dat geval zou bij ons heldere lucht worden aangevoerd als de wind naar het oosten draait, en zou het ’s nachts gaan vriezen. Maar door de huidige situatie ontstaat er bewolking. Het is echter moeilijk in te schatten wanneer en waar die bewolking ontstaat.”

Zorgt zo’n storing dan voor sneeuw bij ons?

“Afgelopen vrijdag zei ik in het middagprogramma van OOG Radio dat we dinsdag en woensdag zonnige dagen zouden hebben. Dat was gebaseerd op de weerkaarten van dat moment. Maar afgelopen weekend zag ik dat er boven België een hoogtestoring ontstond. Het zijn kleinschalige storingen, waarvan de route moeilijk te bepalen is, maar die wel bepalend zijn voor de temperatuur, wind en neerslag. Dit gebied trekt maandag Zuid-Nederland binnen, en wij krijgen er in de nacht naar dinsdag mee te maken. Bij temperaturen rond het vriespunt zal het dan bij ons gaan sneeuwen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Het Europese weermodel verwacht enkele centimeters sneeuw op dinsdag. Foto: ECMWF/12Z

Om hoeveel centimeter sneeuw gaat het?

“Ik verwacht enkele centimeters. De modellen van vanavond voorspellen 4 tot 7 centimeter, maar dat lijkt me wat veel. Dinsdagochtend trekt deze storing weg. De temperaturen zijn dan iets boven het vriespunt, maar dooien doet het nauwelijks. In de middag volgt een nieuwe storing vanuit de Golf van Biskaje. Die brengt zachte lucht met zich mee. Het zal eerst wat regenen, maar omdat de wind gaandeweg naar het oosten draait, wordt het kouder en gaat de neerslag over in droge sneeuw. Ook woensdag sneeuwt het bij temperaturen rond het vriespunt. Maar het blijft lastig te voorspellen. In Zeeland is het dan bijvoorbeeld 8 of 9 graden. Dat laat zien hoe groot de verschillen kunnen zijn.”

Feit is dus dat we de komende dagen niet te maken gaan krijgen met helder weer…

“Dat klopt. Op donderdag trekken de storingen weg, maar het klaart dan nauwelijks op. Pas in de nacht naar zaterdag zijn er opklaringen, en dan gaat het meteen richting matige vorst. In het weekend zien we ook wat meer zon.”

De weermodellen waren de afgelopen dagen spannend, met koude lucht die op de loer ligt…

“Ja, er ligt een hogedrukgebied boven Scandinavië en Rusland. Alleen is het niet ideaal vanwege de twee verschillende luchtsoorten. Er is nog een probleem: de echte kou bevindt zich ver weg, achter de Oeral in Rusland. Het hogedrukgebied heeft een vorm en positie waardoor die kou ons voorlopig niet kan bereiken. Dus als de wind naar het oosten draait, zorgt dit bij ons niet direct voor kou. En vanwege de hoogtestoringen kunnen we ook niet profiteren van een stralingswinter. Dus echte kou lijkt voorlopig niet aan de orde.”