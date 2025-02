“Komende dagen bewolkt en sneeuw, overdag temperaturen rond het vriespunt”

De komende dagen gaan een winters weerbeeld opleveren. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt de temperatuur overdag nauwelijks boven het vriespunt uit.

“Maandag is er veel bewolking en wordt het 3 graden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en er staat een matige en koud aanvoelende oostenwind, windkracht 4. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur naar waarden rond of iets onder het vriespunt en gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. De sneeuw blijft liggen. Dinsdagochtend is er eerst kans op sneeuw waarbij er een behoorlijke kans is op een sneeuwdek. Al snel wordt het droog maar de wolken houden de overhand. Het wordt 2 graden bij een matige oostenwind, windkracht 3. Later op de dag volgt er regen en natte sneeuw. In de nacht naar woensdag (natte) sneeuw en minima rond het vriespunt.”

Tweede helft van de week

“Woensdagochtend is er nog altijd kans op sneeuw of natte sneeuw bij temperaturen rond 0 of 1 graad. De temperatuur zal ook niet veel verder op gaan lopen. In de nacht naar donderdag lichte vorst. Donderdag is het bewolkt, later volgen er enkele opklaringen en is het rustig en droog weer bij een maximumtemperatuur rond 2 graden. In de nacht naar vrijdag temperaturen rond het vriespunt tot enkele graden vorst.”

Geen ‘echt’ winterweer?

“Hoewel de luchtdruk boven Scandinavië hoog is levert dit voorlopig geen ‘echt’ winterweer op. Behalve de kans op sneeuw de komende dagen is er geen sprake van doorzettend winterweer met vorst van betekenis die ons op de schaatsen zou kunnen brengen. Hoe dat na vrijdag gaat? Gaat de oprukkende zachte lucht vanuit het zuiden van Europa de weg naar ons land weten te vinden of komt naderbij sluipende kou vanuit noorden ons nog verrassen? Meer daarover op de weerpagina.”