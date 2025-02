‘Kleine ondernemers moeten hun eigen pand kunnen kopen”

Foto Andor Heij: Oosterstraat 2024

Het gemeentebestuur moet actie ondernemen om ervoor te zorgen dat lokale ondernemers niet verdrukt worden. Dat vinden vijf fracties in de gemeenteraad.

De PvdA, GroenLinks, D66, SP en Partij voor de Dieren willen dat lokale ondernemers hun eigen pand kunnen kopen, in plaats van afhankelijk te zijn van beleggers. Het grootste deel van het vastgoed in de binnenstad is in handen van een klein aantal investeerders. Veel lokale ondernemers zijn daarom afhankelijk van deze verhuurders.

“Onze binnenstad is hartstikke populair,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Juist daarom kunnen verhuurders vaak vragen wat ze willen. Hoge huren zorgen er te vaak voor dat kleine lokale ondernemers niet meer hun hoofd boven water kunnen houden, terwijl zij juist de sfeer in de stad maken.”

De PvdA vreest dat de binnenstad steeds meer een eenheidsworst wordt, omdat ketens de hoge huurprijzen vaak makkelijker kunnen betalen. De vijf fracties roepen het college van B&W op, lokale ondernemers te steunen in het verwerven van vastgoed. Via ondernemerscoöperaties kunnen zij de handen ineenslaan om samen vastgoed in eigendom te krijgen.