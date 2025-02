Jetske van Kampen ontvangt sportpenning voor historische prestatie op EK Cross

Jetske van Kampen ontvangt sportpenning van wethouder Inge Jongman. Foto: Niels Knelis

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) reikte donderdagmiddag de sportpenning uit aan atlete Jetske van Kampen uit Stad. De 26-jarige Van Kampen krijgt de penning voor haar zilveren medaille tijdens het EK Cross in december 2023.

Het jaar 2024 ging voor Van Kampen ook gelijk goed van start. Zo haalde zij zilver op het NK 1500 en brons op de drie kilometer. Maar in mei kreeg ze te maken met een flinke tegenslag door een blessure bij de kwalificatie voor het EK in Nijmegen. Ze scheurde vier enkelbanden bij een verkeerde landing in de waterbak.

Daardoor was het hele outdoorseizoen, dat loopt van mei tot en met augustus, voor haar in één klap voorbij. Na wekenlang herstel kon ze in september haar trainingen weer rustig oppakken. Inmiddels bereidt ze zich voor op de 1500 meter op het NK dat op 22 en 23 februari plaatsvindt in Apeldoorn.

Naast haar atletiekcarrière volgt Van Kampen de hbo-master Data Science for Life Sciences aan de Hanze. Van Kampen is lid van Groningen Atletiek en traint bij Team 4 Mijl van Eddy Kiemel. Wethouder Inge Jongman prijst Van Kampen voor haar doorzettingsvermogen. “Jetske’s verhaal laat zien dat de weg naar de top niet altijd recht omhoog gaat. Haar doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig en een inspiratie voor velen,” aldus Jongman.