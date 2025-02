Bij een inbraak aan de Ommelandenflat ontstond er flinke schade aan een deur. Foto: ingezonden

De inbraken in schuurtjes onder flats in Vinkhuizen gaan onverminderd door. Bewoners laten weten aan Wijknieuws Vinkhuizen dat, na de Parelflat, de Ommelandenflat en BSV De Apenkooi, ook de Saffierflat een hotspot is geworden voor criminele activiteiten.

In de nacht van 17 op 18 februar braken twee jongens in bij de kelderboxen onder de Saffierflat. Een bewoonster werd wakker en zag het duo, maar voordat de politie er was waren de dieven al gevlogen.

“Toen de politie er was, was het duidelijk. De gang naar alle schuurtjes toe is opengebroken via het raam aan de achterkant”, schrijft de bewoonster via Facebook aan Wijknieuws Vinkhuizen. “De voordeur hebben de daders met fietsen en tape geblokkeerd en de door de hele gang is er met verf gegooid waardoor alles onder de verf zat. De deuren van de schuurtjes zijn allemaal ingetrapt, waardoor de deurposten zijn opengebroken.”

Bewoners misten na deze inbraak onder meer gereedschap. Ook twee motorhelmen, die de twee vermoedelijke daders bij zich hadden, waren afkomstig uit de schuurtjes. Ook verplaatsten de inbrekers spullen van de ene kelderbox naar de andere. “De daders gingen weer naar buiten via het raam en zijn ontkomen”, vertelt de bewoonster.

Kentekenplaat gebruikt bij verkeersovertredingen

Een andere bewoner meldt dat het eerder deze maand waarschijnlijk ook al raak was, nadat zijn kelderbox werd geplunderd. Deze bewoner mist ook gereedschap en een dure elektrische step: “Ook is er een tijdje terug een poging gedaan tot diefstal van mijn motor. De diefstal mislukte, maar ze hebben mijn kentekenplaat er wel af gehaald en vervolgens gebruikt op een ander voertuig. Vervolgens kreeg ik diverse verkeerswaarschuwingen binnen vanuit politie en justitie.”

‘Inbraakgolf’

Volgens Wijknieuws Vinkhuizen zijn er nog meer voorbeelden van inbraken, ook op andere plekken in Vinkhuizen. “Inmiddels kunnen we spreken van een serieuze golf van inbraken in Vinkhuizen, die voornamelijk ’s nachts plaatsvinden. Wij roepen bewoners dan ook opnieuw op om extra alert te zijn.”

OOG sprak afgelopen dinsdag al met een aantal bewoners van de Parelflat, die ook slachtoffer werden van de inbraakgolf. Deze gesprekken zijn terug te zien in de onderstaande video.