IJshockeyster Marée Dijkema plaatst zich niet voor Olympische Spelen

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Marée Dijkema uit Groningen zal volgend jaar winter niet te zien zijn op de Olympische Spelen in Italië. Een kwalificatiewedstrijd vrijdagavond tegen Zweden werd verloren, waarmee de Olympische droom uiteen spatte.

Op het laatste Olympische kwalificatietoernooi moest het Nederlandse team als poulewinnaar eindigen om het ticket voor Italië in de wacht te kunnen slepen. Afgelopen donderdag werd er verloren met 3-1 van Denemarken. Vrijdagavond wachtte Zweden waarbij er gewonnen moest worden, maar ook in deze wedstrijd wist Oranje geen vuist te maken: het werd 8-0. In de poule heeft Nederland nu nul punten uit twee duels. Zweden en Denemarken hebben beide zes punten en zijn daardoor niet meer te achterhalen.

Dijkema begon op jonge leeftijd met het spelen van ijshockey. Eerst in Groningen, maar op haar zeventiende besloot ze om een jaar in Limburg ijshockey te spelen. In zowel Groningen als Limburg speelde ze in mannenteams. Daarna verhuisde ze naar Zweden, waar ze in een vrouwenteam terecht kwam. Het Nederlandse team staat zeventiende op de wereldranglijst. Bondscoach Marco Kronenburg was voor het toernooi begon realistisch over de kansen: “We zijn het laagst geplaatste team op de wereldranglijst in dit toernooi, dus het zal niet makkelijk worden. Natuurlijk verwacht ik op voorhand niet dat wij hier kampioen gaan worden. Maar in de sport kunnen bijzondere dingen gebeuren.” Toch heeft dat dus niet zo mogen zijn.