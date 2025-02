IJsbaan in Noordlaren gaat woensdag niet meer open

Foto: Annemar Smid

Na twee dagen schaatsen zit het ijsplezier in Noordlaren er op. IJsvereniging De Hondsrug heeft besloten om woensdag de baan niet opnieuw te openen.

In de nacht naar woensdag heeft het zo’n 5 graden gevroren. Om de ijsbaan te openen hadden vrijwilligers veel werk moeten verzetten. De verwachting is dat de temperatuur overdag rond de 5 graden komt te liggen. Met die temperaturen is het ijs snel verdwenen. Daarom heeft de vereniging besloten om het vooralsnog voor gezien te houden.

Maandag ging de baan voor het eerst open. Liefhebbers konden toen in de ochtenduren schaatsen. Rond het middaguur werd de baan gesloten. Dinsdag kon er de hele dag geschaatst worden. De ijsvereniging laat weten terug te kijken op twee erg geslaagde dagen.