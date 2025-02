Hulpverlener Dennis uit Groningen wint Harenhuis Award

Dennis Lemstra neemt de prijs in ontvangst

Elk jaar van 29 januari tot en met 4 februari vindt de Week van het Vergeten Kind plaats. Deze week worden traditiegetrouw de Hartenhuis Awards uitgereikt. De prijs in Noord-Nederland gaat dit jaar naar Stadjer Dennis Lemstra, werkzaam bij Jeugdbescherming Noord.

Met de Hartenhuis Awards wil de organisatie hulpverleners – die aandacht hebben voor het kind en stabiliteit bieden – in het zonnetje zetten en andere mensen inspireren. “Stabiliteit is immers een groot gemis in jeugdzorg. Veel uit huis geplaatste kinderen worden voortdurend doorgeplaatst. Hierdoor verliezen kinderen hun sociale netwerk, raken achter met school en kampen met mentale problemen”, aldus de stichting.

‘Gedreven jeugdbeschermer’

Dennis Lemstra nam de prijs maandag in ontvangst tijdens de uitreiking in TivoliVredenburg in Utrecht. “Zijn kracht ligt in zijn oprechte betrokkenheid en toegankelijkheid. Hij luistert écht naar kinderen, omdat hij gelooft dat zij de deskundigen van hun eigen leven zijn. Door altijd bereikbaar te zijn – ook als een jongere moet verhuizen – en actief contact te houden, biedt hij stabiliteit en vertrouwen.”

De Groninger werd maar liefst 33 keer genomineerd. “Ik vind het een hele eer, maar ik doe het natuurlijk voor de kinderen”, vertelt Lemstra op het podium. Hij krijgt de prijs voor regio Noord-Nederland overhandigd door ambassadeur Edino van Dorsten, één van de kinderen van Ruinerwold.

Week van het Vergeten Kind

Tijdens de Week van het Vergeten Kind wil de organisatie aandacht vragen voor het stoppen van doorplaatsingen in jeugdzorg. “Ons zorgsysteem schiet zwaar tekort: veel kinderen worden voortdurend doorgeplaatst, gemiddeld zes keer met uitschieters naar meer dan twintig keer”, aldus de organisatie. “En dat terwijl kinderen juist stabiliteit en rust nodig hebben op een plek waar ze zich thuis voelen.”