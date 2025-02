Hotel op Grote Markt ontruimd vanwege brand in kelder

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een kelder van een hotel aan de Grote Markt is zondagavond brand uitgebroken. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 23.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een gebouw in de binnenstad gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “In het gebouw zit ook een restaurant”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “In de kelder van dit restaurant is brand uitgebroken. Bij deze brand komt erg vieze rook vrij. Door een snelle binnenaanval hebben wij de vuurhaard onder controle kunnen brengen. Maar onze verwachting is dat de rook nog wel enige tijd voor overlast gaat zorgen.” Nieuwsfotografen laten weten dat een deel van het gebouw vol rook staat.

Om die reden is het hotel ontruimd. “Hotelgasten staan op dit moment op straat, maar ik verwacht dat zij snel naar een warme locatie elders kunnen waar ze opgevangen worden.” Brandweerlieden zijn bezig om het gebouw te ventileren. Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade door de brand.

Vanwege het incident is de omgeving van het hotel afgezet.

Later meer.