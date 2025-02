Honderdtwintig teams strijden om titel ‘Beste Quizteam van 2025’ in Martinikerk: “Landelijk bereik”

'A Tribe Called Quiz' won zaterdagavond het Open Nederlandse Quiz Contest in de Martinikerk. Foto: Progress Events

In de Martinikerk hebben zaterdagavond honderdtwintig quizteams gestreden om de titel ‘Beste Quizteam van 2025’ op het Open Nederlandse Quiz Contest. Team ‘A Tribe Called Quiz’ ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor.

De basis voor de quiz werd gelegd in Café de Toeter, waar al meer dan twintig jaar pubquizzen worden gehouden. Vanwege de gezelligheid en grote bezoekersaantallen bedachten de organisatoren in 2009 dat het tijd werd voor een Open Nederlandse Quiz Contest. Zaterdag vond de zestiende editie plaats. “We kunnen spreken van een uitverkochte editie”, laat Arianne Vreeburg-van Heerd van de organisatie weten. “Twee jaar geleden namen er 114 teams deel, vorig jaar waren het er 120. En dat is ook echt het maximum.”

Landelijke uitstraling

Elk team bestaat uit vijf deelnemers, maar in overleg kunnen sommige teams uit zes personen bestaan. “Je kunt rustig spreken van een succesvol evenement met landelijke uitstraling, omdat mensen die landelijk goed scoren in quizzen, naar Groningen komen. De deuren van de Martinikerk gingen zaterdagavond om 18.00 uur open, waarna om 19.00 uur de strijd losbarstte. Net als bij eerdere edities bestond de quiz uit negen rondes.”

“Spannende strijd”

In elke ronde kunnen punten worden verdiend, die samen een ranglijst opleveren. De quiz bestaat uit verschillende fotorondes, muziekrondes en vijf rondes met algemene kennisvragen. “Het team ‘A Tribe Called Quiz’ ging er met de hoofdprijs vandoor en won daarbij vrijkaarten voor schouwburg De Harmonie in Leeuwarden, een privé Jamesonproeverij op locatie naar keuze, een handgemaakte bokaal, flessen wijn en flessen van een blend uit Ierland. Daarnaast mogen zij zich uiteraard een jaar lang het beste quizteam van Nederland noemen.” Het was niet de eerste overwinning voor ‘A Tribe Called Quiz’; zij wonnen de prijs ook al in 2021. De afgelopen twee edities zijn gewonnen door ‘Korsakofschip’. “Het was opnieuw een spannende strijd, waarbij dit Utrechtse team de tweede prijs won.”

Volgend jaar

Onderdeel van de quiz was ook de individuele fiftyfifty-ronde. “Deze werd gewonnen door Thomas van team ‘Langbeen en Bongo Bongo’. Hij mag zich de slimste individuele speler van deze editie noemen. Hij won een fles wijn en vrijkaartjes voor een voetbalwedstrijd.” De organisatie laat weten dat er volgend jaar weer een Open Nederlandse Quiz Contest gehouden wordt. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 7 februari 2026.