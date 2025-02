Het loont om vanavond naar de hemel te kijken: “Planetenparade is goed te zien”

Wie vanavond tijd heeft, doet er volgens sterrenkundige Jeffrey Bout goed aan om even naar de hemel te kijken. Daar zijn namelijk vier planeten met het blote oog zichtbaar en met een telescoop kun je er zelfs zes zien.

Hoi Jeffrey! Hoe bijzonder is dit?

“Het is al enige tijd zichtbaar, maar de afgelopen twee weken hadden we te maken met bewolking. Vanavond kan er bij ons mist ontstaan, maar tot die tijd zou je de planeten moeten kunnen zien. Dat er vier planeten tegelijk zichtbaar zijn, is best bijzonder. In juni en december 2022 waren er zelfs even vijf planeten met het blote oog zichtbaar. Maar de eerstvolgende keer dat de planeten zo dicht bij elkaar staan en tegelijk te zien zijn, is pas in 2040.”

Als je vanavond naar een donkere plek gaat, waar moet je dan kijken? Er zijn immers ook tal van sterren zichtbaar …

“Dat klopt. Saturnus is vanaf ongeveer 18.00 uur te zien. De planeet staat op een hoogte van 21 graden boven de zuidwestelijke horizon. Saturnus heeft zijn helderste periode echter al gehad. Deze planeet beweegt zich nu richting de zon, zal erlangs trekken en beweegt zich dus van ons af. Venus is heel opvallend. Als we richting de lente gaan, wordt Venus de avondster genoemd. Hij staat hoog aan de hemel en is erg helder. Het is nu bijna 18.00 uur en ik zie hem vanuit mijn woonkamer al.”

Hoe zit het met Jupiter en Mars?

“Jupiter is momenteel ook erg helder. Deze planeet vind je hoog aan de hemel in het zuiden, bijna boven je hoofd. Mars is wat minder opvallend aanwezig. Deze planeet vind je aan de oostelijke hemel. Mars herken je aan zijn rode kleur. Leuk detail is dat je bij Mars twee heldere sterren ziet: dat zijn Castor en Pollux. Daarnaast zijn Uranus en Neptunus ook zichtbaar, maar daarvoor moet je gebruik maken van een telescoop.”

Genoeg redenen dus om vanavond naar de hemel te kijken …

“”Absoluut. En als je dan kijkt, neem dan ook even de maan mee. Vanavond kun je ook de donkere kant van de maan zien. Dat is op zichzelf niet uniek, maar in dit verband wel leuk om te vertellen. Sommige mensen denken dat de maan van zichzelf licht geeft, maar we zien de maan vanaf de aarde omdat deze het zonlicht weerkaatst. Enkele dagen na Nieuwe Maan zie je een fel verlichte sikkel, maar de rest van de maan is niet helemaal donker. Dit noemen we het asgrauwe licht, dat wordt veroorzaakt doordat het licht van de aarde deels naar de maan wordt weerkaatst. Vanaf de maan gezien is de aarde dan namelijk bijna vol. Dat is momenteel te zien. Zoals ik al zei, het is niet uniek, maar het is wel een leuk wetenswaardigheidje.”

Komende dinsdag 4 februari is Bout om 08.00 uur te beluisteren in het radioprogramma OOG Ochtendshow. Daarin vertelt hij welke waarnemingen er deze maand nog meer te zien zijn aan het firmament.