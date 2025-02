Het ijs is niet best, maar er wordt geschaatst op het Bernoulliplein

Foto: Joris van Tweel

Niet alleen in Noordlaren werden dinsdagochtend de ijzers ondergebonden. Ook op het Bernoulliplein in de Korrewegwijk beproefden schaatsers zich op het ondergespoten grasveld.

In Noordlaren ging de ijsbaan, die maandag na 2,5 uur ijspret weer werd gesloten, om 08.00 uur open. Dat trok flink wat bezoekers. Op het Bernoulliplein was het beduidend minder druk, met vooral kinderen (en soms ouders) die zich waagden op de ijsvloer, die er dinsdag niet al te best bij lag. De ijsvloer op het ondergelopen grasveld was erg slecht en er waren wakken op verschillende plaatsen.

Het is nog afwachten hoe lang de ijspret aanhoudt. IJsbanen in Drenthe hielden er dinsdagochtend kort voor het middaguur alweer mee op. De zon schijnt en de temperatuur ligt boven nul, waardoor de ijsvloer snel kan aftakelen.