Hardnekkige bewolking tekent fris weekend

De zon heeft het komend weekend moeilijk om tussen de bewolking door te prikken. De thermometer blijft rond de 4 of 5 graden steken. Wel blijft het droog. Pas dinsdag krijgt de zon meer ruimte, maar wordt het ook een graad of twee kouder.

Door Johan Kamphuis

Groningen heeft zaterdag te maken met hardnekkige wolken met hier en daar een opklaring. Het blijft droog en het wordt 4 à 5 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 tot 3.

In de nacht naar zondag daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Zondag overdag is er meer kans op opklaringen, maar ook dan zijn er hardnekkige wolken. Het blijft droog en bij een zwakke of matige oost- tot noordoostenwind wordt het 5 graden.

De temperatuur daalt in de nacht naar maandag opnieuw tot om en nabij het vriespunt. Overdag zijn er wolkenvelden en later een paar opklaringen. Bij een aantrekkende wind uit het oosten wordt het 4 graden en in de nacht is er weer kans op een graad vorst. Dinsdag en woensdag is het droog en gaat de zon vaker schijnen. Overdag wordt het 2 of 3 graden en in de nachten gaat het enkele graden vriezen (-2 tot -5 graden) met meer koudere nachten gaandeweg de week.

Rond donderdag zet de oceaan met zachte lucht de aanval in, maar of die slaagt met oplopende temperaturen en regen als gevolg? Of blijft het bij een mini-wintertje? Meer daarover maandagochtend op de website, de weerpagina én de Ochtendshow om 8:50 uur.