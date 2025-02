Hardleerse Stadjer zonder rijbewijs moet zes weken brommen na dronken verkeersongeluk in Ureterp

Een 23-jarige man uit Groningen is maandag veroordeeld tot een celstraf van zes weken. De Stadjer veroorzaakte in maart een eenzijdig ongeval op de N381 bij Ureterp, terwijl hij voor de zoveelste keer reed zonder rijbewijs.

Ook was hij onder invloed van alcohol, aldus DvhN. De auto raakte in de berm, sloeg over de kop en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De passagier, een 24-jarige man uit Assen, liep knieblessures op. Volgens de passagier lagen er lege bierblikjes in de auto en dronk de bestuurder meerdere alcoholische dranken.

De Stadjer had al een uitgebreid strafblad, voornamelijk gevuld met verkeersovertredingen en veroordelingen wegens rijden zonder rijbewijs. De rechter veroordeelde hem daarom dit keer tot zes weken cel en een rijontzegging van een jaar. Dat was ook wat het Openbaar Ministerie vroeg aan de man op te leggen.