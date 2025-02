Hans de Waard nieuwe fractievoorzitter SP in Stad

Foto: SP afdeling Groningen / CC3.0-by-nc-nd

Hans de Waard is per direct nieuwe fractievoorzitter voor de SP in de gemeenteraad van Groningen. Hij neemt het voorzitterschap over van Daan Brandenbarg, die wel raadslid blijft.

De Waard, geboren en getogen in Paddepoel, zit sinds 2022 in de gemeenteraad. Hij was eerder afdelingsvoorzitter van de SP Groningen. De Waard: “In de tien jaar die ik politiek actief ben, is de SP relevanter dan ooit. Het Haagse kabinet komt alleen op voor de belangen van de rijken en bezuinigt op de rest van de samenleving en de gemeente. Het is de dure plicht voor de SP om samen met mensen te blijven knokken voor betaalbare woningen, goede zorg en een fatsoenlijk inkomen. Ik draag daar graag in deze rol mijn steentje aan bij.”

De Waard is al sinds zijn 16e actief voor de SP en heeft in die tijd vele acties opgezet. “Als me daaruit één ding duidelijk is geworden, is het dat echte verandering mogelijk is als mensen samen in actie komen en zich niet uit elkaar laten spelen. Ik blijf daarom, naast het werk in de raad en onze rol in de coalitie, ook altijd actief in onze wijken en buurten.”

Daan Brandenbarg, in 2023 fractievoorzitter nadat Jimmy Dijk kamerlid werd, draagt het stokje over. Hij heeft een verantwoordelijke baan bij het UMCG en is recent vader geworden. Hij heeft daardoor het gevoel dat hij niet de fractievoorzitter kan zijn die de SP op dit moment nodig heeft.