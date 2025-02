Half miljoen euro voor veiliger en groener centrum van Hoogkerk

Het college van B&W trekt een half miljoen euro uit om het centrum van Hoogkerk veiliger en groener te maken.

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk heeft geconstateerd dat het centrum van Hoogkerk op bepaalde punten verbeterd kan worden, met name qua groenvoorziening en verkeersveiligheid. Er zijn zorgen over de toekomstige aantrekkelijkheid en leefbaarheid, vooral met de toekomstige ontwikkelingen in de nabije omgeving, zoals Suikerzijde en De Nieuwe Held.

Eén van de plannen gaat over de herbestrating van de Zuiderweg. Dat maakt de voorrangssituaties duidelijker, waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Ook komt er een zogenoemde strook langs de Zuiderweg. Dat is een strook in een andere kleur, die de straat in optisch opzicht versmalt, waardoor automobilisten langzamer gaan rijden.

Ook komt er een watertuin op de parkeerplaats, om wateroverlast te verminderen. Verder komen er groenvlakken, hagen en gevelgroen. Dat maakt de buurt visueel aantrekkelijker en verbetert de luchtkwaliteit.

Er komen workshops waar inwoners van Hoogkerk actief kunnen meedenken, en informatiebijeenkomsten waar ruimte is voor vragen en feedback.