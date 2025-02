Had de communicatie over Century-gebouw beter gekund? “We hebben alles gedaan”

Het voormalige gebouw van Century aan de Paterswoldseweg. Foto: Google Maps

Is de communicatie rond de nieuwe bestemming van het Century-gebouw aan de Paterswoldseweg goed verlopen? Een meerderheid van de raad zegt van wel, maar een aantal fracties zijn kritisch omdat zij het naar hun gevoel constant mis zien gaan.

“Sorry voor mijn woorden, maar het maakt mij echt pissig”, betoogt raadslid Jurrie Huisman van de SP. “De manier waarop er vanavond over het Twaalfde Huis wordt gesproken, doet geen recht aan de geweldige en belangrijke plek die dit voor veel mensen is. Jarenlang heeft men aan de Oosterhamrikkade gezeten. Vrijwel nooit is er daar een probleem geweest. Ja, er zijn wel eens gebiedsverboden uitgedeeld. Maar zulke mensen komen daar dan niet meer. Dat zal aan de Paterswoldseweg niet anders zijn.” Elisabeth Akkerman van de VVD: “Eigenlijk hoor ik de SP zeggen dat omwonenden die bang zijn, niet bang hoeven te zijn.” Huisman: “Als je iets wilt bereiken, moet je risico’s nemen. Deze discussie gaat mij veel te ver.”

Social Business Hub

Dat er over het Century-pand gesproken werd, komt omdat de fracties van Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD het op de agenda hadden gezet. Op dit moment zijn verschillende sociale projecten van stichting WerkPro gevestigd aan het Damsterdiep en aan het Eemskanaal. Daar moeten ze vertrekken vanwege de bouw van de nieuwe woonwijk Stadshavens. Nadat er eerder naar een locatie aan de Beckerweg werd gekeken als alternatief, is er uiteindelijk gekozen voor het oude Century-pand. Voordeel van deze locatie is dat kringloopwinkel Goudgoed, De Riepe, City Works en De Wasplaats in een Social Business Hub onder één dak kunnen worden gebracht. Ook het Twaalfde Huis, een maatschappelijke opvang voor verslaafden en (ex-)daklozen middels dagbesteding, maakt hier onderdeel van uit.

Lammert Sietsma (Grunobuurt): “We moesten het nieuws via de media vernemen”

Buurtbewoners zijn niet blij met de komst van de Social Business Hub. Lammert Sietsma van de wijkvereniging Grunobuurt: “We hebben onderzoek gedaan in de wijk, waarbij we gesproken hebben en enquêtes hebben voorgelegd aan bewoners, ondernemers en VvE’s. Van de respondenten vindt 61 procent het geen goed idee. In de nabijheid van de Century-locatie bevindt zich een school voor bijzonder onderwijs. Aan de Canadalaan komt een opvanglocatie voor minderjarige alleenstaande asielzoekers. En in dit deel van de wijk wonen veel oudere mensen. Het is teveel van het goede. Het nieuws over de nieuwe bestemming van het Century-pand moesten we via de media vernemen. Wij denken dat als dit op een betere manier was gecommuniceerd, dat het tot meer acceptatie had geleid. Maar waarom alle onderdelen van WerkPro onder één dak vestigen? Was een spreiding over de stad niet beter geweest? Wat er gaat gebeuren, levert angst op onder inwoners. Ons advies is om voor de verhuizing een risicoanalyse uit te voeren en, als er wordt ingestemd, te gaan werken met een proefperiode.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Het is belangrijk om bewoners serieus te nemen”

Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD benadrukken dat het niet gaat over het nut en de effectiviteit van de voorzieningen van WerkPro. Leendert van der Laan: “Het gaat uitsluitend over de communicatie. En daar vallen wij over. In de buurt wordt het vrij plotseling bekendgemaakt. En zoiets zien we de gemeente vaker doen, bijvoorbeeld bij de Eemsgolaan. Wij denken dat het belangrijk is om de bewoners serieus te nemen en om ze mee te nemen in het project.” Dat de gemeenteraad op vrijdagmiddag werd geïnformeerd via een memo, steekt het raadslid. Yaneth Menger: “Opnieuw voelen bewoners zich overdonderd. Het is niet de eerste keer, en het zal niet de laatste keer zijn. Het is een repeterend verhaal, en dat moet stoppen. Als je goed informeert en bewoners erbij betrekt, voorkom je speculatie.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Als je het een maand eerder had gemeld, was het effect niet anders geweest”

Andere partijen delen de kritiek niet. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Je had een maand eerder inwoners kunnen informeren, maar het effect zal dan niet anders zijn geweest, omdat je ook dan weet dat er iets gaat komen. Mijn partij vindt het heel mooi dat deze waardevolle voorzieningen nu op één locatie in de stad komen, en niet ergens op een achteraf gelegen bedrijfsterrein. Qua veiligheid maken wij ons geen zorgen, omdat deze locatie niet door woningen wordt omringd.” De fractie van de PvdA zegt deze zorg ook niet te hebben.

Izaäk van Jaarsveld (CDA): “Een verandering ruimschoots van tevoren aankondigen zal niet altijd landen in een bed van bereidwilligheid”

Izaäk van Jaarsveld van het CDA: “We hebben het over initiatieven die we moeten koesteren. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat als we elke verandering ruimschoots van tevoren gaan aankondigen, dit niet in een bed van bereidwilligheid terecht zal komen.” Rosalie van der Heide van de ChristenUnie: “Mijn fractie is heel blij dat er voor deze initiatieven een plek komt. Wij hopen dat het ook gaat leiden tot synergie, waarbij het hopelijk iets toe gaat voegen in de buurt. Wel vragen wij ons af of het nu vandaag echt nodig was om het hier over te hebben. Mijn partij ziet geen grote fouten in dit proces.”

Peter Swart (GroenLinks): “Dit is een kans waar we vol voor moeten gaan”

Peter Swart van GroenLinks doet er nog een schepje bovenop: “We hebben het over een voorziening die ik, die jij of die iemand uit je directe omgeving op een dag nodig kunt hebben. Waar we het over hebben is een vorm van dagopvang. Er wordt geen nachtopvang aangeboden. Overdag wordt er, onder begeleiding, gewerkt en gebouwd aan een stabiele toekomst voor de mensen die er actief zijn. Als de plannen voor de Social Business Hub concreter worden, is het belangrijk dat de buurt erbij betrokken wordt. Er komt binnenkort een inloopbijeenkomst, waar vragen gesteld kunnen worden. De vraag die eigenlijk centraal zou moeten staan is hoe dit een waardevolle plek kan worden. Dit is een kans waar we vol voor moeten gaan.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Van tevoren heb ik de wijkraad en ondernemers geïnformeerd”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang weet niet hoe ze dit proces beter in had kunnen richten. “Op woensdag heb ik de wijkraad gebeld, ik heb de school gebeld en ik heb contact gezocht met ondernemers en Martiniplaza om dit nieuws te delen. Ik heb hen geïnformeerd met het idee dat ik niet wilde dat ze het in de krant zouden lezen. Ik heb mijn telefoonnummer gegeven, zodat ze konden bellen bij vragen.” Jongman was van plan om het een week later publiekelijk bekend te maken, maar op vrijdag werd duidelijk dat de media er ook weet van had. “We hebben toen in allerijl brieven verstuurd, zodat bewoners op zaterdag werden geïnformeerd.”

“Participatieproces begint nu pas”

Jongman benadrukt dat het proces nu niet ten einde is. “Het participatieproces begint nu pas. Op 18 februari gaan we met partijen om tafel en er volgt binnenkort een inloopavond. We hebben geprobeerd om zo vroeg mogelijk te communiceren met als doel dat niemand zich overvallen voelt. We hebben alles gedaan om mensen het op tijd te laten weten. Alle zorgen die er zijn, worden genoteerd. Dit wordt meegenomen in het veiligheidsplan. Vanaf nu krijgt de participatie vorm.”