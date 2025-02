Gyas-Hunze Race trekt door de Groningse diepen: “Dit is uniek” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Wie dit weekend door de binnenstad loopt zal het niet kunnen ontgaan: een groot aantal roeiboten die door de Groningse diepen varen. Het gaat om de Gyas-Hunze Race. Volgens commissielid Julia Holterman is dat een erg bijzondere race.

Hoi Julia! Vandaag is het de tweede dag van de Gyas-Hunze Race. Hoe gaat het tot nu toe?

“Het gaat ontzettend goed. Vanochtend zijn we om 09.00 uur met de eerste heat begonnen. Dat was wel vroeg, zeker omdat we gisteravond een gezellig feestje hadden. In totaal zijn er vandaag vier heats. De laatste groep start om 16.00 uur. En het is een heel bijzonder schouwspel omdat de wedstrijd door de binnenstad gaat, door de diepen (in Groningen worden grachten diepen genoemd, red.), wat het heel uniek maakt.”

Voor de mensen die deze wedstrijd niet kennen. Wat is de Gyas-Hunze Race precies?

“Het is een roeiwedstrijd die georganiseerd wordt door de verenigingen Gyas en de Hunze. Gyas is een studentenvereniging, de Hunze is een burgervereniging. Dat maakt het dus al heel bijzonder. De eerste editie vond plaats op 5 maart 1978. Dit weekend vindt de 48ste editie plaats. De wedstrijd staat ondertussen bekend om zijn zeven bruggen en zware weersomstandigheden. De wedstrijd moet je zien als een achtervolgingsrace waarbij de snelste deelnemer de heat wint. Gisteren stonden de damesploegen aan de start, vandaag zijn het de mannenteams.”

Eerder deze week vroor het nog. Is het daarmee ook een wedstrijd voor echte bikkels?

“Ik denk dat de omstandigheden gisteren zwaarder waren. Er trokken regenbuien over, en dat is niet prettig. Op dit moment staat er een zonnetje, en is het veel vriendelijker. Doordat het eerder deze week inderdaad vroor, is de watertemperatuur wel aan de lage kant. Het is daarom wel belangrijk dat deelnemers zich goed aankleden.”

Naast deelnemers van Gyas en de Hunze mogen ook roeiers van andere verenigingen deelnemen hè?

“Klopt. Er zijn dit weekend zo’n 1.500 roeiers aanwezig. Zij komen van diverse verenigingen uit het hele land. En daarmee stip je ook één van de unieke aspecten aan. Het is dat in combinatie met de route die afgelegd wordt. Normaal worden wedstrijden op een recht stuk water gehouden. Nu wordt er door de diepen gevaren. Dat maakt het ook tot een grote uitdaging, omdat je goed zult moeten sturen om de route af te leggen. Doordat de wedstrijd in de stad wordt gehouden is het heel zichtbaar. We zien altijd veel mensen op de bruggen staan. De verbinding maken met de inwoners, vinden we ook heel belangrijk.”

Jij zit dit jaar in de commissie die de wedstrijd organiseert. Dat lijkt me erg leerzaam …

“Absoluut. De afgelopen periode hebben we als commissie veel werk verzet. Het is heel interessant om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Veel mensen hebben dat denk ik niet in de gaten. Het is niet alleen het organiseren van de wedstrijd, je moet alles tot in de puntjes voorbereiden. Van de ontvangst van andere deelnemers, tot het verblijf en alle vergunningen die aangevraagd moeten worden. Ik ben ook heel trots op de andere commissieleden. Samen hebben we iets moois neergezet, waarbij we tot nu toe ook nog geen crisissen zijn tegengekomen.”

Tot slot. Groningen heeft de afgelopen jaren diverse roeiers voortgebracht die internationaal mooie prestaties hebben neergezet. Als je zo om je heen kijkt, zie je dan veel nieuw talent dat mogelijk de komende jaren hoge ogen kan gooien?

“Doordat we de voorbereiding goed op orde hebben, hebben we als commissie gelukkig dit weekend veel tijd en ruimte om te genieten van de wedstrijden. En wat je vraagt, dat zie ik inderdaad. Ik zie sowieso veel mensen plezier hebben in het bedrijven van deze sport. En ik zie ook hele fanatieke ploegen, die veel getraind hebben, die hier aan de start verschijnen. Ik denk dat Groningen qua talent er goed op staat.”